Pathfinder: Neuer Multiplayer-Shooter von Ubisoft? Insider nennt erste Details

Wieder einmal möchte der bekannte Insider Tom Henderson von einem Spiel erfahren haben, das sich derzeit in Entwicklung befindet und bisher nicht offiziell angekündigt wurde. Dieses Mal haben wir es mit dem Third-Person-Shooter „Pathfinder“ zu tun, der laut Henderson bei Ubsioft Montreal entsteht.

Eigenen Angaben zufolge wurden Henderson Bilder und Videos zugespielt, die aus einer sehr frühen Version des Spiels stammen. Während „Pathfinder“ optisch offenbar auf einen Cartoon-Stil setzt, der sich optisch ein wenig am Battle-Royal-Dauerbrenner „Fortnite“ anlehnt, könnte Ubisoft Montreals Shooter spielerisch für ein wenig frischen Wind im Genre sorgen. Laut Henderson schließen sich in „Pathfinder“ vier Spieler oder Spielerinnen zu einer Gruppe zusammen, die an einem zufälligen Punkt der Karte abgesetzt wird.

Anschließend geht es darum, zum Mittelpunkt der Karte vorzudringen und dort eine Haupt-KI auszuschalten, um eine Partie erfolgreich abzuschließen. Auf dem Weg dorthin wird die Gruppe sowohl auf KI-Gegner als auch auf menschliche Widersacher stoßen.

Zufallselemente sollen für langfristige Abwechslung sorgen

Auf ihrem Weg zur Mitte der Karte werden die Gruppen unter anderem zwei Mauern überwinden müssen – eine innere und eine äußere. Die Mauern wiederum sind mit Toren versehen, die durchbrochen werden müssen. Da sich die Tore jedes Mal an einer anderen Stelle befinden, soll kein Durchgang dem anderen gleichen. Je näher die Spieler und Spielerinnen der Mitte einer Karte kommen, desto hartnäckiger wird der Widerstand der KI-Gegner ausfallen.

Weiter führte Henderson aus, dass die spielbaren Charaktere in „Pathfinder“ den Namen „Helden“ tragen und mit individuellen Stärken und Fertigkeiten versehen werden. Konkrete Details zu diesen stehen allerdings noch aus. Abschließend ist von einem zentralen Knotenpunkt die Rede, der schnell an den Turm aus „Destiny“ erinnern wird. Hier könnt ihr an einem Schießstand an euren Fähigkeiten feilen, spaßige Rennen mit Fahrzeugen bestreiten oder Läden besuchen.

Abschließend wies Henderson darauf hin, dass wir es bei „Pathfinder“ mit einem Titel zu tun haben könnten, der endlich wieder diesen einzigartigen Flair versprühen könnte, der vielen Titeln aus dem Hause Ubisoft zuletzt fehlte. Da eine offizielle Bestätigung des Third-Person- beziehungsweise PvPvE-Shooters noch aussteht, ist auch unklar, wann mit der Enthüllung des Projekts zu rechnen ist.

