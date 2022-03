Star Wars: Ubisoft Massives Open-World-Projekt wohl noch mehrere Jahre entfernt

Im vergangenen Jahr gab Disney bekannt, dass der bis 2023 laufende Exklusiv-Vertrag mit Electronic Arts nicht mehr verlängert wird. Stattdessen setzt das Unternehmen zukünftig auf mehrere Partner, die an neuen Videospielen auf Basis der „Star Wars“-Marke arbeiten werden.

Darunter die Entwickler von Ubisoft Massive, die in den vergangenen Jahren vor allem mit „The Division“ auf sich aufmerksam machten. Abgesehen von der Tatsache, dass es sich beim kommenden „Star Wars“-Projekt von Ubisoft Massive um einen Open-World-Titel mit einer ganz neuen Geschichte handeln wird, wurden bisher keine konkreten Details genannt. Und wie es den Anschein macht, wird dies auch noch eine Weile so bleiben.

So soll das besagte „Star Wars“-Projekt von Ubisoft Massive nämlich noch bis zum Jahr 2025 oder darüber hinaus auf sich warten lassen.

Dies berichtet zumindest der gut vernetzte und für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson, der ausführte: „Ich habe Ubisofts Star Wars-Spiel hier nicht aufgenommen, weil ich denke, dass dies wahrscheinlich der am weitesten von der Veröffentlichung entfernte Titel ist und wir wahrscheinlich frühestens 2025 dafür in Betracht ziehen können.“ Ubisoft selbst nannte bisher keinen Releasezeitraum für das Open-World-Abenteuer.

Folgerichtig wird der Titel wohl auch nicht im Rahmen des großen Ubisoft-Games-Showcase zu sehen sein, den Henderson vor ein paar Stunden ins Gespräch brachte. Wie Henderson hier berichtete, wird Ubisoft das Event nutzen, um Updates zu bereits angekündigten Spielen zu liefern und neue Projekte vorzustellen – darunter ein neues „Prince of Persia“ im Stil von „Ori“, „Assassin’s Creed: Rift“ oder „The Crew 3“.

Offiziell bestätigt wurden seine Angaben bisher jedoch nicht.

