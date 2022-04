GTA Online: Die aktuellen Boni und Rabatte – neue Inhalte für GTA+

Welche Aktivitäten in "GTA Online" momentan besonders lohnenswert sind, erfahrt ihr in diesem Artikel. Außerdem sind die neuen Boni-Inhalte der "GTA+"-Mitgliedschaft bekannt.

Betreiber eines kriminellen Geschäfts profitieren auch diese Woche von mehreren Boni. Besonders lohnenswert ist in den nächsten Tagen das Verkaufen von Spezialfracht und Waffen. In beiden Fällen erhalten die Verkäufer 50 Prozent mehr GTA-Dollar und Reputationspunkte.

Noch höher fällt die Belohnung bei den Kundenaufträgen von Paige Harris aus. Hier gibt es sogar die doppelte Auszahlung. Allerdings benötigt ihr für diese Missionen einen Benefactor Terrorbyte, einen gepanzerten LKW. Ihr habt noch keinen? Bis nächste Woche könnt ihr den Terrorbyte mit 30 Prozent Rabatt erwerben.

Auch die üblichen Geschäfte lassen sich mit einem Preisnachlass in Höhe von 30 Prozent kaufen. Dazu zählen Hochhaus-Büros, Waffenbunker, Nachtclubs und Motorradclubs.

Exklusiv für Current-Gen-Spieler: Im HSW-Zeitrennen dieser Woche fahrt ihr mit einem beliebigen Wagen eine völlig neue Route. Das Fahrzeug muss aber bei Hao’s Special Works getunt worden sein. Ebenfalls geboten wird der bewaffnete Pegassi Ignus mit maximalen Verbesserungen als Premium-Testfahrzeug. Dreht damit gerne ein paar Runden auf der Teststrecke.

Die dreifache Menge an GTA-Dollar und RP bekommen die Spieler durch Sumo-Rennen. Dabei müsst ihr mit eurem Fahrzeug auf einer kleiner werdenden Fläche solange wie möglich bestehen. Stoßt andere Teilnehmer in den Abgrund und stürzt dabei nicht selbst herunter. Das Gleiche gilt für „Lass die Muskeln spielen“, wo zwei Teams um eine geschmuggelte Ware kämpfen.

Im LS Car Meet heißt das Preisfahrzeug der Woche nun Pegassi Zentorno. Um den Flitzer zu gewinnen, müsst ihr an fünf Tagen hintereinander in die Top drei eines Straßenrennens kommen. Wer lediglich ein paar Testrunden fahren möchte, kann in diesen Tagen den Dewbauchee Champion, Lampadati Tigon und Ocelot Jugular ausprobieren.

Solltet ihr euch keinen neuen Wagen leisten können, gewinnt ihr vielleicht mit etwas Glück einen stylischen Annis Euros im Casino. Einmal pro Tag dürft ihr dort am Glücksrad drehen.

Die aktuellen Fahrzeug-Rabatte

Överflöd Entity XXR (30 Prozent Rabatt)

Ocelot Ardent (40 Prozent Rabatt)

Truffade Adder (40 Prozent Rabatt)

Obey Omnis (40 Prozent Rabatt)

Dewbauchee Seven-70 (40 Prozent Rabatt)

Invetero Coquette BlackFin (50 Prozent Rabatt)

Kommen wir zum Schluss zu den neuen Vorteilen für „GTA+“-Abonnenten. Heute beginnt nämlich der neue Eventzeitraum der kostenpflichtigen Mitgliedschaft. Endzeitraum ist der 1. Juni.

Mit dem Grotti Brioso R/A gibt es ein kostenloses Auto, das die Mitglieder auf der Webseite southernsanandreassuperautos.com erhalten. Wer sich danach zu Hao’s Special Works begibt, kann direkt ein Performance-Upgrade und zwei Designs in Anspruch nehmen. Als Nächstes haben wir „The Contract“, wo ihr mit dem Musikproduzent Dr. Dre zusammenarbeitet.

Die weiteren Boni: Kostenlose Kleidungsstücke und Accessoires, doppelte Beute für Security-Aufträge, 50 Prozent mehr für Nachtclub-Verkaufsmissionen und doppelte Beute im PVP-Modus Kart Krash.

„GTA Online“ ist für PS4, Xbox One, PC und seit März auch für die aktuellen Konsolen verfügbar.

