Tasomachi: Behind the Twilight – Atmosphärisches Fantasy-Game im Launch-Trailer

Einen Abenteuerurlaub genießen und mit einem Luftschiff eine fernöstliche Stadt anfliegen? In "Tasomachi: Behind the Twilight" könnt ihr genau das, wenn ihr die junge Pilotin Yukumo auf ihrer Reise begleitet. Der Fantasy-Titel lockt mit betörender Atmosphäre und einem passenden Soundtrack.

Wenn ihr angesichts der Pandemie immer noch damit hadert, in den Urlaub zu fahren, sind Videospiele oft ein hervorragender Ausgleich, um das drückende Fernweh etwas zu lindern. Auch der Ausflug in die Welt von „Tasomachi: Behind the Twilight“ ist ein guter Ersatz für eine Flugzeugreise nach Fernost.

Das Abenteuer der jungen Luftschiffpilotin Yukumo entführt euch nämlich in eine rätselhafte, aber doch wunderschöne Stadt, in denen es vor allem nicht von Touristen mangelt. Ganz ungestört könnt ihr dort also durch die Straßen schlendern und die lokale Atmosphäre einatmen.

Tasomachi: Behind the Twilight – Ein schicksalshafter Luftschiffabsturz

Dabei beginnt Yukumos Reise in „Tasomachi: Behind the Twilight“ längst nicht so malerisch und ruhig, wie eben geschildert. Denn bei dem Versuch, ihre Vorräte aufzufüllen und die erwähnte Stadt anzusteuern, erleidet Yukumo mit ihrem Transportmittel Schiffbruch und sieht sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert.

Um ihr Luftschiff wieder in Gang zu bekommen, fängt die junge Pilotin an, die menschenleere Stadt zu erkunden und trifft dabei schon bald auf eine katzenähnliche Spezies – bei denen es sich offenbar um die einzigen Bewohner handelt.

Spielerisch erwartet euch neben atmosphärischer Erkundung an Land und in der Luft auch einige Plattform-Passagen und kleinere Rätsel. Im Vordergrund von „Tasomachi: Behind the Twilight“ steht aber auf jeden Fall die wunderschön gestaltete Spielwelt.

Geschaffen wurde die vom Künstler nocras und wer einen Blick auf den unten eingebetteten Trailer wirft, der versteht, wieviel Liebe und Arbeit in der lebendigen Landschaft des Spiels stecken muss. Einige werden sich dabei sicher an den Hafen von Liyue aus „Genshin Impact“ erinnert fühlen.

Damit die Atmosphäre auch musikalisch getragen wird, dürft ihr euch auf einen Soundtrack des japanischen Musikers Ujico* alias Snail’s House freuen. Dessen sanfte, aber durchaus auch abenteuerlustige Klänge dürften das Abenteuer von Yukumo wunderbar untermalen.

„Tasomachi: Behind the Twilight“ ist seit heute für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC via Steam und GOG verfügbar. Preislich schlägt das fernöstliche Abenteuer mit 16,79 Euro (PC und Switch) beziehungsweise mit 16,99 Euro (PlayStation 4) zu Buche.

