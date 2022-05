Trek to Yomi: Testwertungen und die ersten 16 Minuten im Gameplay-Video

„Trek To Yomi“ kann jetzt gespielt werden. Wer an dem Sidescrolling-Adventure mit Schwarz-Weiß-Optik interessiert ist, kann den Kauf für 19,99 Euro im PlayStation Store tätigen. PS Plus-Nutzer sparen dabei zwei Euro.

In den vergangenen Stunden sind bereits einige Testwertungen eingetroffen, die ein mittelmäßiges Bild abgeben. Basierend auf aktuell 21 verfügbaren Testberichten kommt die PS5-Version auf durchschnittlich 72 Punkte. Mit zwölf gemischten und neun positiven Wertungen ist das Verhältnis ausgeglichen.

Ein cinematisches Erlebnis mit schwächelndem Gameplay

Eine der höchsten Wertungen vergab GamersRD mit 85 Punkten: „Trek to Yomi ist ein Spiel, das die Samurai-Filme mit Akira Kurosawa in der Hauptrolle nachstellt, es hat eine Schwarz-Weiß-Ästhetik mit großartigen Kameraeinstellungen. Das Gameplay zwingt Sie dazu, jede Bewegung der Figuren zu berechnen. Es ist wie jede andere Rachegeschichte, aber es wird dich interessieren. Dieses Spiel ist ein weiterer starker Kandidat für den besten Indie-Titel des Jahres.“

HobbyConsolas (80 Punkte) ist ebenfalls zufrieden: „Schwarz-Weiß-Grafik, traditionelle Musik und ein Kampfsystem, das auf Paraden und Gegenangriffen basiert, machen Trek To Yomi zu einem Erlebnis, das den klassischen Samurai-Filmen am nächsten kommt. Ein schönes, aber kurzes Erlebnis.“

Etwas anders sieht das IGN France, die mit einer Wertung von 70 Punkten nicht voll überzeugt sind: „Nicht unvergesslich, aber aufgrund seiner schönen Ästhetik eindeutig erinnerungswürdig. Das Gameplay von Trek To Yomi ist nicht perfekt, aber das Spiel ist nicht so lang, dass der Spieler unter den kleinen Details leiden würde.“

Ähnlich sieht es bei WellPlayed (auch 70 Punkte) aus: „Trek to Yomi erzählt mit einem unglaublichen filmischen Stil eine überraschend starke Rachegeschichte, aber die 2D-Kämpfe sind nicht immer überzeugend.

Bei The Loadout reichte es nur für 60 Punkte: „Trek to Yomi will ein klassischer Kurosawa (japanischer Filmregisseur, Anm. d. Red.) in Videospielform sein, wird aber am Ende durch ein schwerfälliges Gameplay und eine verworrene Geschichte behindert.“

In filmischer Hinsicht kann das 2,D-Abenteuer also überzeugen, schwächelt dafür aber beim Gameplay. Vor allem die Kämpfe werden mehrmals negativ erwähnt.

Weitere Meldungen zu „Trek to Yomi“:

Immer noch unentschlossen? Dann solltet ihr euch das kürzlich veröffentlichte Gameplay-Video von IGN ansehen. Hier dürft ihr den ersten 16 Minuten des Samurai-Spiels lauschen:

Weitere Meldungen zu Trek to Yomi.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren