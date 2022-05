Trek to Yomi: Laut Entwicklern eine Hommage an den Kult-Regisseur Akira Kurosawa

Im Gespräch mit dem Offiziellen PlayStation Blog sprachen die Entwickler von Flying Wild Hog über die Ziele, die bei den Arbeiten an "Trek to Yomi" verfolgt wurden. Unter anderem ging es dem Studio laut eigenen Angaben darum, eine Hommage an den legendären japanischen Regisseur Akira Kurosawa zu erschaffen.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Devolver Digital veröffentlichten die „Shadow Warrior“-Macher von Flying Wild Hog mit „Trek to Yomi“ in dieser Woche ihr neuestes Projekt.

Im Gespräch mit dem Offiziellen PlayStation Blog ging der für „Trek to Yomi“ verantwortliche Game-Director Leonard Menchiari auf die von den Entwicklern verfolgten Ziele ein. Dabei hob er vor allem den Wunsch hervor, eine spielbare Hommage an die Samurai-Filme des legendären japanischen Regisseurs Akira Kurosawa (1910-1998) zu entwickeln. Auch im Westen machte sich Kurosawa mit Werken wie „Die sieben Samurai“ aus dem Jahr 1954 oder „Kagemusha – Der Schatten des Kriegers“ (1980) einen Namen.

Gleichzeitig spielten die Atmosphäre und der visuelle Stil eine wichtige Rolle, da die Zeit der Edo-Ära und die Elemente des japanischen Shinto-Glaubens authentisch umgesetzt werden sollten.

Entwickler ließen sich von Samurai-Klassikern inspirieren

„Einige Aspekte, bei denen Details entscheidend waren, waren der Regen, das Feuer. Der Look, der alles hatte, wenn man es in Schwarzweiß sah“, führte Menchiari aus. „Einige der Filme, die mich dazu inspiriert haben, waren eigentlich gar nicht japanisch. Buster Keaton und Filme aus den 1920er und 1930er Jahren waren eine große Inspiration, weil sie an 2,5D-Sidescroller erinnern, was mich dazu brachte, dieses Spiel wirklich unbedingt machen zu wollen. Orochi hatte einige Szenen, die mich denken ließen: ‚Ich muss das interaktiv machen, das wäre verrückt!’“

Weitere Meldungen zum Thema:

„Während es viele ikonische Szenen in den klassischen Samurai-Filmen gibt, die viele unserer Entscheidungen in Bezug auf die Auswahl der Aufnahmen inspiriert haben, bin ich besonders stolz auf die Art und Weise, wie die Hauptstadt gebaut wurde“, ergänzte der Creative-Director. „Das Dojo oben auf der Treppe, das die gesamte Hauptkulisse überblickt, das Dorf innerhalb der Mauern und die Außenbezirke mit den Feldern rund um die Hauptburg waren alles Dinge, die ich einbeziehen wollte, um ein sehr gutes Geografiegefühl zu vermitteln und gleichzeitig subtil zu zeigen wie die ländlichen Städte damals funktionierten.“

„Trek to Yomi“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu Trek to Yomi.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren