Trek to Yomi: Features und Setting im neuen Trailer beleuchtet

Ab morgen ist das Samurai-Abenteuer "Trek to Yomi" für die Konsolen und den PC erhältlich. Pünktlich zum nahenden Release stellten Devolver Digital und die Entwickler von Flying Wild Hog einen frischen Trailer bereit, in dem auf das Setting und die Features des ungewöhnlichen Projekts eingegangen wird.

"Trek to Yomi" erscheint in dieser Woche.

In Zusammenarbeit mit dem auf Indie-Projekte spezialisierten Publisher Devolver Digital veröffentlichen die „Shadow Warrior“-Macher von Flying Wild Hog am morgigen Donnerstag das ungewöhnliche Projekt „Trek to Yomi“.

Um noch einmal Lust auf mehr und noch unentschlossenen Spielern beziehungsweise Spielerinnen den Titel schmackhaft zu machen, stellten die beiden Studios kurz vor dem Release einen weiteren Trailer zu „Trek to Yomi“ bereit. Dieser geht zum einen kurz auf die Handlung des Samurai-Abenteuers ein. Darüber hinaus wird über die wichtigsten Features und die Spielzeit gesprochen, die sich laut offiziellen Angaben auf vier bis sechs Stunden belaufen wird.

Ein Abstecher in das Japan der Edo-Ära

Die Geschichte von „Trek to Yomi“ versetzt euch in das Japan der Edo-Ära und wird sich sowohl um die legendären Samurai als auch den japanischen Shinto-Glauben drehen. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Schwertkämpfers Hiroki, der sich auf einen Rachefeldzug begibt. Als Hommage an den Filmregisseur Akira Kurosawa konzipiert, sollen die monochrome Ästhetik und die filmischen Kameraperspektiven zu einer packenden Atmosphäre beitragen.

„Ein Teil unserer Handlung taucht tiefer in diesen Glauben ein und erzählt kurze Geschichten um die Kami-Geistervorfahren unseres Helden Hiroki. Hierbei geht es um die unterschiedlichen japanischen Epochen, in denen sie gelebt haben, und die tragischen, grausamen oder auf andere Weise unverdienten Todesarten, durch die sie nun ein qualvolles untotes Dasein in Yomi fristen“, so die Entwickler weiter.

„Trek to Yomi“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

