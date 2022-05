We Were Here Forever: Spielszenen und düstere Eindrücke im neuen Trailer

We Were Here Forever:

In der kommenden Woche erscheint der kooperative Puzzler "We Were Here Forever" für den PC. Passend dazu wurde der offizielle Launch-Trailer zur Verfügung gestellt, der erste Spielszenen aus dem neuesten Ableger der Reihe zeigt.

"We Were Here Forever": Die Konsolen-Version erscheint etwas später.

Mit „We Were Here Forever“ kündigten die Entwickler von Total Mayhem Games im Frühjahr 2021 den neuesten Ableger der kooperativen Puzzler-Reihe an.

Nach einer Verschiebung wird „We Were Here Forever“ am 10. Mai 2022 und somit in der kommenden Woche für den PC veröffentlicht. Passend dazu bedachte das Indie-Studio die wartenden Spieler und Spielerinnen mit dem offiziellen Launch-Trailer zum Coop-Puzzler. Auch wenn die Konsolen-Umsetzungen zu einem späteren Zeitpunkt folgen und bisher keinen konkreten Releasetermin spendiert bekamen, wollen wir euch den neuen Trailer natürlich nicht vorenthalten.

Schließlich liefert uns dieser endlich handfeste Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen von „We Were Here Forever“.

Die Rückkehr des düsteren Narren

In „We Were Here Forever“ verschlägt es euch in die Welt von Castle Rock, die ihr zusammen mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin erkundet. Der spielerische Fokus liegt wie gehabt auf dem Lösen von knackigen Rätseln. Wie es in der offiziellen Ankündigung des dritten Teils hieß, verfolgten die Entwickler bei den Arbeiten an „We Were Here Forever“ das Ziel, die Rätsel und die Atmosphäre auf ein neues Level zu heben, um für eine besonders immersive Spielerfahrung zu sorgen.

Related Posts

„Unser Ziel mit We Were Here Forever ist es, das kooperative Gameplay, das die Leute so sehr an der Serie lieben, zu verfeinern und mit einem noch immersiveren, düsteren und lebendigeren Castle Rock für eine neue Generation zu entwerfen. We Were Here Forever ist ein großer Schritt für die Serie. Vielmehr wird dieses Spiel neue Einsichten in das Mysterium von Castle Rock geben. Man kann sich nur wundern, was den Entdeckern geschehen ist, die zurückgelassen wurden“, so die Entwickler von Total Mayhem Games.

„We Were Here Forever“ erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu We Were Here Forever.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren