GTA 5 Online: Mehr GTA$ & RP im freien Modus, Boni und Rabatte der Woche

In "GTA 5 Online" warten wieder besondere Herausforderungen, Boni und Rabatte auf die Community. In einem Modus wird sogar eine Vervierfachung der GTA$ & RP-Ausschüttung gewährt.

Während viele Spieler auf „GTA 6“ warten, das vor einigen Wochen bestätigt wurde, ist Rockstar Games beim Vorgänger bestrebt, im Rahmen wöchentlicher Events für neue Spielanreize zu sorgen. Was die Spieler in den kommenden Tagen in „GTA 5 Online“ erwartet, steht inzwischen fest.

Einmal mehr gewährt der Entwickler in verschiedenen Modi von „GTA 5 Online“ doppelte und sogar vierfache Ausschüttungen. Während sich Spieler in „Motor Wars“ auf eine Verdoppelung der GTA$ & RP-Ausschüttung einstellen können, sind es in Herausforderungen und Events im freien Modus gar viermal so viele GTA$ & RP wie gewohnt.

Neuer Hauptpreis der Woche

Im Rahmen der neuen Aktionswoche in „GTA 5 Online“ werden sich die Herausforderungen und Events im freien Modus sogar noch häufiger ereignen. Hinzukommen 200.000 GTA$ als Bonus für alle Spieler, die drei Herausforderungen abschließen.

Auch in dieser Woche kann es sich lohnen, im Diamond Casino & Resort am Glücksrad zu drehen. Als Hauptpreis wird diesmal der mit doppelten Maschinengewehren bewaffnete Ocelot Ardent vergeben. Beim Preisfahrzeug im LS Car Meet handelt es sich um den Bravado Verlierer. Zudem können Interessenten auf der Teststrecke im LS Car Meet die Fahrzeuge Pegassi Toros, Declasse Mamba und Pfister 811 ausprobieren.

Exklusiv für Spieler auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S steht als Premium-Testfahrzeug die Shitzu Hauchou Drag zur Verfügung. Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von East Vinewood nach Vespucci Beach.

Vorteile für GTA+ und Prime Gaming

Und natürlich gibt es in den kommenden Tagen in „GTA 5 Online“ wieder einen guten Anlass, das sauer verdiente Geld auszugeben. Fahrzeugrabatte gewähren 40 Prozent auf den Declasse Scramjet, die Western Company Cuban 800, den Vapid Slamtruck und den „Invade and Persuade“-Panzer. Hinzukommen 30 Prozent auf den Pegassi Toros, den Albany Manana Custom, die Nagasaki Chimera, die Dinka Vindicator und das Mammoth Thruster Jetpack

Mitglieder von GTA+, das in diesem Jahr an den Start ging, bekommen weitere Belohnungen. Dazu gehört die Agentur in Rockford Hills, um Zugang zu „The Contract“ zu erhalten. Obendrauf gibt es den Grotti Brioso R/A mit HSW-Verbesserung und zwei exklusiven Designs. Auch auf Kleidung und Accessoires und 2x GTA$ für Security-Aufträge müssen Mitglieder nicht verzichten.

Prime-Gaming-Mitglieder erhalten wiederum 100.000 GTA$ als Bonus, sofern sie ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbunden haben und „GTA 5 Online“ in dieser Woche starten.

Alle weiteren Informationen sowie allerhand Bilder zur Event-Woche in „GTA 5 Online“ findet ihr auf dem offiziellen Blog von Rockstar Games.

