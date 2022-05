F1 22: Unterstützung von PlayStation VR geplant? Das sagt Codemasters

Erstmals in der Seriengeschichte wird "F1 22" mit einem VR-Modus aufwarten, der den Spielern und Spielerinnen eine besonders intensive Erfahrung liefern soll. Nachdem der VR-Modus bisher nur für die PC-Version von "F1 22" bestätigt wurde, sprachen die Entwickler von Codemasters in einem aktuellen Statement über eine mögliche Unterstützung von PlayStation VR.

Mit „F1 22“ kündigten Electronic Arts und die Entwickler von Codemasters im vergangenen Monaten den diesjährigen Ableger des offiziellen Formel 1-Videospiels an.

Zu den interessantesten Neuerungen von „F1 22“ dürfte sicherlich der VR-Modus gehören, bei dem die Entwickler laut eigenen Angaben das Ziel verfolgen, den Spielern und Spielerinnen die Rennen der Formel 1 auf bisher ungekannte Art und Weise zu präsentieren. Der Haken an der Sache: Bisher wurde der VR-Modus von „F1 22“ lediglich für die PC-Version des Rennspiels bestätigt. Doch wie ist es um eine mögliche Unterstützung von PlayStation VR bestellt?

Diesbezüglich hielten sich die Verantwortlichen von Codemasters auf Nachfrage vornehm zurück und ließen in Person von Senior-Creative-Director Lee Mather lediglich verlauten: „Leider gibt es keine unmittelbaren Pläne, aber wir sagen niemals nie.“

Der Story-Modus soll irgendwann zurückkehren

Möglicherweise wird zukünftig also auf der PlayStation 5 eine Unterstützung von PlayStation VR 2 geboten. Spruchreif ist dahingehend aber noch nichts. Selbiges gilt übrigens für die Frage, wann mit der Rückkehr des „Braking Point“ genannten Story-Modus zu rechnen ist, der im vergangenen Jahr Einzug in die Serie hielt und in „F1 22“ leider außen vor bleiben wird. Laut Lee Mather wird der Story-Modus zukünftig aber definitiv zurückkehren.

„F1 22“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird ab dem 1. Juli 2022 erhältlich sein. Zu den größten Neuerungen abseits des VR-Modus gehören die Supercars sowie der „F1 Life“ genannte Modus, in dem ihr einen Blick hinter die Kulissen der Formel 1 werfen und den Reichtum eines bekannten F1-Piloten hautnah erleben könnt.

In „F1 Life“ erhaltet ihr einen eigenen Unterschlupf, den ihr optisch anpassen und mit Inhalten wie Möbeln oder Fahrzeugen versehen könnt. Zusätzliche Inhalte für die heimischen vier Wände lassen sich dabei durch Rennsiege und ähnliche Erfolge freischalten.

