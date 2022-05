WWE 2K22: Most Wanted Pack veröffentlicht – Trailer und Details

"WWE 2K22" hat kostenpflichtigen Download-Nachschub erhalten. Mit dem "Most Wanted Pack" fanden weitere Wrestler in das Spiel. Und noch mehr Download-Packs sind im Anmarsch.

Für „WWE 2K22“ wurde mit dem „Most Wanted Pack“ ein neuer Teil der DLC-Serie veröffentlicht. Es enthält fünf neue WWE-Superstars, darunter Cactus Jack – eine der Rollen des WWE Hall of Famers Mick Foley.

Foley ist dreifacher WWE Champion, achtfacher WWE Tag Team Champion, WWE Hardcore Champion, WCW World Tag Team Champion und zweifacher ECW Tag Team Champion. Zu den weiteren Recken des „Most Wanted Pack“ gehört Vader, dreifacher WCW Heavyweight Champion und WCW United States Champion. Ihr Debüt in der „WWE 2K“-Reihe geben außerdem Boogeyman, der NXT UK Champion Ilja Dragunov und der ehemalige NXT Women’s Tag Team Champion Indi Hartwell.

WWE 2K22ist für Take-Two ein Erfolg

Alle fünf Superstars haben laut Publisher eigene „Meine Fraktion“-EVO-Karten, die beim „Meine Fraktion“-Gameplay aufgestuft werden können. Gekauft werden darf das

Bisher ist Take-Two mit der Performance von „WWE 2K22“ zufrieden. Erst kürzlich teilte der Publisher mit, dass der Titel in den USA gemessen an den Verkaufszahlen den erfolgreichsten Launch der Seriengeschichte hinlegen konnte. Im vergangenen Quartal wurden 5,6 Millionen Stunden an „WWE 2K22″-Inhalten auf der Streaming-Plattform Twitch angesehen, während die Spieler rund 140 Millionen Matches hinter sich brachten.

Auch weitere Download-Packs sind geplant. Nachdem im April das „Banzai Pack“ veröffentlicht wurde und in dieser Woche das „Most Wanted Pack“ folgte, sind für Juni das „Stand Back Pack“ und das „Clowning Around Pack“ sowie für Juli das „The Whole Dam Pack“ geplant. Welche Inhalte diese Bundles enthalten, erfahrt ihr in dieser Meldung.

„WWE 2K22“ erschien am 11. März 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zum neusten Download-Nachschub anschauen:

