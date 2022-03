WWE 2K22: Monatliche DLCs vorgestellt – Diese Wrestler warten

Passend zum morgigen Release stellten 2K Sports und Visual Concepts die verschiedenen DLCs vor, mit denen "WWE 2K22" in den nächsten Wochen und Monaten versehen wird. Wir verraten euch, auf welche Wrestler ihr euch im Detail freuen dürft.

Wie bereits vor einer Weile bekannt gegeben wurde, wird die in dieser Woche erscheinende Wrestling-Simulation „WWE 2K22“ über einen Zeitraum von mehreren Monaten mit DLC-Inhalten unterstützt.

Wer die Deluxe-Edition oder die nWo-4-Life-Edition von „WWE 2K22“ erworben haben sollte, kann sämtliche Inhalte ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Alle anderen werden separat zur Kasse gebeten und können sich die Download-Pakete wahlweise einzeln oder im Rahmen des Season-Pass sichern. Doch welche Wrestler werden im Rahmen der DLCs im Detail geboten?

Related Posts

Diese Frage beantworteten uns 2K Sports beziehungsweise die Entwickler von Visual Concepts heute und veröffentlichten eine Übersicht, die alle Download-Pakete mitsamt ihren Inhalten und dem jeweiligen Releasetermin umfasst. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Banzai Pack

Releasetermin: 26. April 2022

Yokozuna

Umaga

Rikishi

Omos

Kacy Catanzaro

Most Wanted Pack

Releasetermin: 17. Mai 2022

Cactus Jack

The Boogeyman

Vader

Ilja Dragunov

Indi Hartwell

Stand Back Pack

Releasetermin: 7. Juni 2022

Hurricane Helms

Stacy Keibler

A-Kid

Wes Lee

Nash Carter

Clowning Around Pack

Releasetermin: 28. Juni 2022

Doink the Clown

Ronda Rousey

The British Bulldog

Mr. T

Doudrop

Rick Boogs

The Whole Dam Pack

Releasetermin: 19. Juli 2022

Rob Van Dam

Logan Paul

Machine Gun Kelly

LA Knight

Xia Li

Commander Azeez

„WWE 2K22“ erscheint am morgigen Freitag, den 11. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Wer eine der beiden Sonder-Editionen erworben haben sollte, durfte bereits am Dienstag dieser Woche loslegen.

Weitere Meldungen zu WWE 2K22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren