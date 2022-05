DNF Duel: Neuer Trailer stellt mehrere Spielmodi für Einzelspieler vor

Vor kurzem hatten der Publisher Nexon sowie die Entwicklerstudios Neople, Arc System Works und Fighting einen Ausblick auf den Story-Modus des Kampfspiels „DNF Duel“ gegeben. Nun haben die Verantwortlichen einen weiteren Trailer bereitgestellt, der die verschiedenen Singleplayer-Spielmodi vorstellen soll.

Arcade, Survival und Story

Unter anderem können sich die Spieler in einem Free Battle-Modus mit simplen Versus-Kämpfen beschäftigen und ein Gefühl für die Charaktere erhalten. Dafür hat man auch einige Einstellungsmöglichkeiten wie die Anzahl an Siegrunden, Charakterauswahl und weiteres. Allerdings stehen den Einzelspielern noch einige weitere Modi zur Verfügung.

Neben dem bereits vorgestellten Story-Modus kann man sich auch im Arcade-Modus versuchen. Wie in fast allen klassischen Kampfspielen kann man sich einen Charakter auswählen, durch eine Reihe an Gegnern kämpfen und ein entsprechendes Charakterende freischalten. Dementsprechend kann man sich mit jedem Recken an dieser Herausforderung versuchen.

Apropos Herausforderung. Wie wäre es mit einem Survival-Modus, in dem man so lange wie möglich überleben muss? Einmal mehr wählt man einen Charakter, sammelt Punkte und versucht möglichst viele Gegner in Folge niederzustrecken. Man kann auch die hartverdienten Punkte einsetzen, um sich verschiedene Vorteile wie Heilung, Angriffs- und Verteidigungsbooster oder mehr freizuschalten.

Weitere Meldungen zu DNF Duel:

Somit sollte „DNF Duel“ auch offline ausreichend Inhalt für die Spieler mit sich bringen, wenn es am 28. Juni 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam) erscheint.

Weitere Meldungen zu DNF Duel.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren