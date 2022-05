DNF Duel: Story-Modus im neuen Trailer vorgestellt

Das Kampfspiel "DNF Duel" präsentiert sich in einem neuen Trailer. Dieses Mal stellen uns die Verantwortlichen von Nexon & Co. den Story-Modus etwas genauer vor.

In gut eineinhalb Monaten wird das neue Kampfspiel „DNF Duel“, das bei Neople. Arc System Works und Fighting entsteht, in den weltweiten Handel kommen. Nun hat der verantwortliche Publisher Nexon einen neuen Trailer bereitgestellt, der uns sowohl den Story-Modus, die Galerie als auch das Glossar vorstellt.

Eine tiefgreifende Lore

Da „DNF Duel“ auf dem beliebten Online-Rollenspiel „Dungeon Fighters Online“ basiert, kann man sich auch auf eine packende Fantasy-Geschichte einstellen. Schließlich werden auch die Kämpfer den verschiedenen Charakterklassen nachempfunden, die die Fans bereits aus der Vorlage kennen. Zehn unterschiedliche Charaktere mit komplett eigenständigen Fähigkeiten und Persönlichkeiten werden zum Launch zur Verfügung stehen, sodass man die Gegner überlisten, ausspielen und niederstrecken kann, um der Meister des Ultimativen Willens zu werden.

In der Handlung wird auch Lore eingebunden sein, die über 16 Jahre hinweg nach und nach aufgebaut wurde. Beeindruckende Grafiken werden nahtlos mit den Stage-Designs von Arad verbunden, sodass man auch für das Auge etwas geboten bekommt. Spielerisch möchte man wiederum ein einzigartiges Kampfsystem voller Taktik bieten.

„DNF Duel“ erscheint am 28. Juni 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam). Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist erst einmal der neueste Trailer:

