UK-Charts: Sniper Elite 5 springt an die Spitze – Horizon weiter stark vertreten

Pünktlich zum Start in die neue Woche stehen ab sofort die aktuellen Retail-Software-Charts aus Großbritannien bereit. An die Spitze sprang wenig überraschend der frisch veröffentlichte Shooter "Sniper Elite 5". Doch auch Guerrilla Games' "Horizon: Forbidden West" ist weiter stark vertreten.

"Sniper Elite 5" feierte einen erfolgreichen Start in Großbritannien.

Passend zum Start in die neue Woche erreichten uns heute die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die von GfK Chart-Track erhoben und von GamesIndustry.biz veröffentlicht wurden. Wie gehabt werden lediglich die Retail-Verkäufe berücksichtigt, während die digitalen Verkaufszahlen in separaten Charts erhoben werden.

Den Platz an der Spitze sicherte sich in der Verkaufswoche vom 23. bis zum 28. Mai 2022 wenig überraschend der frisch veröffentlichte Shooter „Sniper Elite 5“ aus dem Hause Rebellion. Sicherlich auch aufgrund der Tatsache, dass der Titel pünktlich zum Launch den Weg in den Xbox Game Pass fand, startete „Sniper Elite 5“ schlechter als sein Vorgänger aus dem Jahr 2017. Hier gingen die Retail-Verkaufszahlen im Direktvergleich um 64 Prozent zurück.

Xbox Game Pass reduziert die Retail-Verkäufe auf der Xbox

Zudem führten der Release im Xbox Game Pass und die in Großbritannien steigende Verbreitung der rein digitalen Xbox Series S dazu, dass die Xbox-Versionen lediglich acht Prozent der verkauften Retail-Einheiten von „Sniper Elite 5“ beisteuerten. Der Rest entfiel auf die Versionen für die PlayStation 4 beziehungsweise die PlayStation 5.

Den ersten Platz räumen musste Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“, das sich in der letzten Woche auf dem zweiten Platz der britischen Retail-Charts einfand. Gefolgt von „Nintendo Switch Sports“, der „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ und dem Rennspiel „Gran Turismo 7“, das den größten Teil seiner Einheiten weiterhin auf der PlayStation 5 verkauft.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche in der Übersicht.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 der Woche vom 23. bis zum 28. Mai 2022

1. Sniper Elite 5

2. Horizon Forbidden West

3. Nintendo Switch Sports

4. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

5. Gran Turismo 7

6. FIFA 22

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Pokemon Legends Arceus

9. Minecraft: Nintendo Switch Edition

10. Animal Crossing: New Horizons

Quelle: GamesIndustry.biz

