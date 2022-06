Tunic: Der Indie-Darling kommt auf die PS5 und PS4 – Termin und Trailer

Im März veröffentlichte Finji das Action-Adventure „Tunic“ für die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Mac und konnte sich vor Lobeshymnen kaum retten. Wie die Verantwortlichen im Rahmen der State of Play bekanntgegeben haben, wird das Abenteuer auch auf die PlayStation 5 und die PlayStation 4 kommen. Ab dem 27. September 2022 werden auch Sony-Jünger in ein Land verlorener Legenden, antiker Kräfte und gefährlicher Monster reisen können.

Die Spieler werden in diesem isometrischen Actionspiel in die Rolle eines kleinen Fuchses schlüpfen, der sich in einem fremden Land wiederfindet und nur seine Neugier hat. Laut einer Legende soll sich ein großer Schatz in diesem Land verborgen befinden Möglicherweise wird man ihn auf den Reisen finden. Darüber hinaus wird man das Handbuch des Spiels wieder zusammensetzen und es mit Karten, Tipps, Spezialtechniken und Geheimnissen füllen.

Im Kampf kann man ausweichen, blocken, parieren und selbstverständlich auch selbst zuschlagen. Zudem können verschiedenste Gegenstände, die man in der Welt findet, gegen große und kleine Monster von Nutzen sein.

Features von Tunic (Herstellerangabe)

Erkunde eine feindselige und tief verwobene Welt aus schattigen Wäldern, weitläufigen Ruinen und labyrinthartigen Katakomben

Kämpfe gegen mächtige Bosse tief unter der Erde, hoch über den Wolken und an noch seltsameren Orten

Sammle die fehlenden Handbuchseiten voll mit Hinweisen und farbenfrohen Illustrationen

Entdecke verborgene Schätze, die dir weiterhelfen

Finde geheime Relikte, geheime Techniken, geheime Rätsel und … Kurz gesagt: Es gibt einfach eine ganze Menge Geheimnisse!

Mit Sounddesign von Power Up Audio

Und einem Original-Soundtrack von Lifeformed (Terence Lee, Janice Kwan)

