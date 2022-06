Lost Ruins: 2D-Pixelart-Action kämpft sich auf Konsolen

Pixelart ist mittlerweile ein Stil, an dem sich viele sattgesehen haben. Doch mit viel Liebe zum Detail und wunderhübschen Animationen schafft es "Lost Ruins" aus der grobkörnigen Masse herauszustechen. Das 2D-Action-Game ist ab sofort für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch erhältlich.

Noch immer sind 2D-Action-Games oder -Plattformer das bevorzugte Genre vieler Indie-Entwickler. Damit Spieler in der Flut an ähnlich scheinenden Titeln aber die wahren Perlen entdecken können, braucht es innovative Ideen oder einen auffälligen Stil. Letzteres liefert das Action-Spiel „Lost Ruins“ auf jeden Fall.

Eigentlich ist „Lost Ruins“ bereits letztes Jahr, am 13. Mai 2021, für den PC erschienen, Konsolenspieler gingen beim ursprünglichen Launch leer aus und mussten sich in Geduld üben. Nun hat die Wartezeit ein Ende: Der Pixel-Plattformer ist seit gestern endlich auch für Konsolen erhältlich.

Lost Ruins: Mädchen und Monster in finsteren Kerkern

In Sachen Story fährt „Lost Ruins“ dann aber zunächst konventionelle Geschütze auf: Ein junges Mädchen erwacht eines Tages ohne ihre Erinnerungen, dafür ordentlich verwirrt in einer ihr unbekannten Welt. Um hier zu überleben, gilt es, sich mit Waffen und Zaubersprüchen einzudecken und auf die hilfsbereite Hexe Beatrice zu hören.

Als namenlose Heldin kämpft ihr euch also durch die titelgebenden verlorenen Ruinen, schwingt dabei scharfe Schwerter und schwere Äxte oder haltet euch eure Feinde mit gefährlicher Magie vom Leib. Denn mit Zauberstäben, Tränken und Schriftrollen dürften sich Freunde des magischen Fernkampfs hier mehr als wohlfühlen.

Das traditionelle Kampfsystem wird durch zahlreiche Umgebungseffekte aufgelockert: So könnt ihr Öl am Boden beispielsweise mit einer Laterne oder einem Feuerzauber anzünden und so eure Gegner in der Hölle schmoren lassen. Und wenn ihr im Wasser eure Elektromagie auspackt, werden eure Feinde sicherlich ordentlich durchgeschüttelt.

Auf der Homepage des Spiels heißt es passenderweise: „So Kawaii it hurts“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „So süß, dass es wehtut.“ Klar, die detaillierten und niedlichen Charakterdesigns springen natürlich trotz oder gerade wegen der ausgefallenen Pixel-Optik ins Auge.

„Lost Ruins“ ist seit gestern für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch erhältlich: Der Ausflug in fiese Dungeons kostet 19,99 Euro. Wer den Titel bislang übersehen hat und auch mit dem PC vorlieb nehmen kann: Auf Steam kostet „Lost Ruins“ allgemein lediglich 16,79 Euro und ist noch bis zum 9. Juni sogar auf 11,75 Euro reduziert.

