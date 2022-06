Destroy All Humans 2 Reprobed: 2nd Coming Edition für 400 Euro vorbestellbar

Destroy All Humans 2 Reprobed:

Falls euer Sparschwein genügend Budget freigibt, könnt ihr den Kauf einer besonderen Edition von "Destroy All Humans 2: Reprobed" in Erwägung ziehen. Sie schlägt mit rund 400 Euro zu Buche.

THQ Nordic veröffentlicht mit „Destroy All Humans 2: Reprobed“ in diesem Jahr eine Neuauflage des namensgebenden Klassikers. Während die meisten Interessenten zur Standardversion greifen dürften, da sie mit rund 40 Euro vergleichsweise günstig ist, steht ebenfalls die kostspielige Second Coming Edition zum Kauf bereit.

Spieler, die sich für die zuletzt genannte Version entscheiden, erklären sich bereit, ganze 399,99 Euro in den Kauf des Spiels samt Merchandise und DLC zu investieren. Highlight der Edition ist eine 70 Zentimeter hohe Crypto-Statue.

Inhalte der Second Coming Edition:

Crypto-Statue – 70cm/27,6 Zoll

Arkwobbler-Statue

Geprägte Metallplatte

Artbook

Orchestraler Score (CD)

Das Spiel

Reprobed: Challenge Accepted DLC (digital)

Reprobed: Skin Pack (digital)

Destroy All Humans – Clone Carnage (digital)

Vorbestellt werden kann die 2nd Coming Edition von „Destroy All Humans 2: Reprobed“ unter anderem bei Amazon. Nachfolgend gelangt ihr direkt zu den entsprechenden Produkteinträgen:

2nd Coming Edition vorbestellen:

Im PlayStation Store warten weitere Versionen von „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ auf eine Vorbestellung. Dazu gehört die Dressed to Skill Edition zum Preis von 54,99 Euro. Sie umfasst neben dem Spiel ein Skin-Pack und den Challenge Accepted-DLC. Das Jumbo Pack schlägt mit 79,99 Euro zu Buche. Neben den Inhalten der vorherigen Edition gesellt sich „Destroy All Humans“ aus dem Jahr 2020 samt DLC hinzu.

Weitere Meldungen zu Destroy All Humans 2 Reprobed:

Auf den Markt kommen wird „Destroy All Humans! 2 Reprobed“ am 30. August 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC, wie THQ Nordic kürzlich bekanntgab. Gleichzeitig wurde „Clone Carnage“ als Vorbesteller-Bonus angekündigt. Das Multiplayer-Spiel kann bei Bedarf separat gekauft werden, wofür 12,99 Euro fällig werden.

Weitere Meldungen zu Destroy All Humans 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren