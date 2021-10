Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Entwickler verzichten zugunsten der Grafikqualität auf Last-Gen-Versionen

Das Remake "Destroy All Humans! 2 - Reprobed" befindet sich nur noch für die aktuellen Konsolen und den PC in Entwicklung. Die zuständigen Entwickler von Black Forest Games wollten nicht auf eine bessere Grafikqualität verzichten.

Im vergangenen Monat hatten THQ Nordic und Black Forest Games mit „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ ein weiteres Remake eines klassischen PlayStation 2-Titels angekündigt. Allerdings haben sich die Entwickler dazu entschieden, das Spiel lediglich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC zu veröffentlichen.

Bessere Grafik oder größere Kompromisse?

In einem aktuellen Interview mit The Escapist verriet Assistant Creative Director Stefan Schmitz, warum man die Last-Gen-Konsolen nicht mehr unterstützt. Da die Karten größer und gepackter sein werden, wollte man keine Kompromisse bei der Qualität eingehen. So sagte Schmitz:

„Entweder hätten wir das neue Spiel mit potentiell schlechterer Grafik im Vergleich zum DAH! 1 Remake ausliefern müssen, um uns an die größeren und dichteren Karten des zweiten Teils anzupassen oder wir hätten auf die alte Generation verzichten müssen, um Optimierungszeit zurückzugewinnen und dem Team diese Zeit zu geben, um eine größere, bessere Welt und Kampferfahrung zu erschaffen. Wir haben uns für die zweite Option entschieden, da dies uns ermöglicht bei Destroy All Humans! 2 – Reproded in Bezug auf die Grafikqualität einen großen Schritt nach vorne zu machen. Zum Beispiel waren wir in der Lage knapp das Fünffache an Objekten in den Leveln zu platzieren, wodurch sie lebendiger, weniger leer und glaubhafter werden. Als Resultat haben sowohl wir als auch die Spieler eine größere Erfahrung zum Spielen.“

Mehr zum Thema: Destroy All Humans! 2 – Reprobed – Zweites Remake ist offiziell – Trailer & Gameplay

Jedoch wollte Schmitz noch keine weiteren Details zu den Verbesserungen verraten, die durch die neuesten Konsolen möglich sind. Vielmehr hat er nur bestätigt, dass die neue Hardware mehr „aktive“ Charaktere auf dem Bildschirm ermöglicht.

„Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ hat bisher weder einen Erscheinungstermin noch einen -zeitraum erhalten.

Quelle: The Escapist

