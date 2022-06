Humankind: Mit Trailer und Termin für PS5 und PS4 angekündigt

„Humankind“, das rundenbasierte historische Strategiespiel von Sega und Amplitude, wird für Konsolen veröffentlicht. Der Launch soll am 4. November 2022 für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S erfolgen, wie in einem Blogeintrag bestätigt wurde. Ebenso macht ein Trailer auf die Möglichkeit zur Vorbestellung aufmerksam.

Zwei Editions vorbestellbar

„Ja, das ist richtig, Humankind kommt auf die Konsolen. Bald könnt ihr euch in eurem Wohnzimmer zurücklehnen und entspannen, während ihr der Geschichte euren Stempel aufdrückt, dank unserer Kollegen von Aspyr“, so der Wortlaut der Ankündigung.

Verkauft wird die Konsolenversion von „Humankind“ unter anderem als Heritage Edition. Sie setzt sich aus dem Hauptspiel zusammen und umfasst ebenfalls die Packs „Cultures of Latin America“, „Cultures of Africa“ und „Notre-Dame“.

Im PlayStation Store sind die Vorbesteller-Boni gelistet. Dazu gehören:

Avatare für Edgar Allan Poe & Boudicca

Exklusive Dekoration und Symbole

Sowohl die Standardversion von „Humankind“ als auch die Heritage Edition können ab sofort im PlayStation Store vorbestellt werden, wofür 49,99 bzw. 59,99 Euro fällig werden. Nachfolgend sind die Produkteinträge verlinkt:

„Humankind“ ist ein historisches Strategiespiel, in dem Spieler die Geschichte der Menschheit neu schreiben können. Im Spielverlauf gilt es, Kulturen zu kombinieren und eine einzigartige Zivilisation zu erschaffen.

Mit einer Kombination aus 60 historische Kulturen sollen Spieler ihr Volk von der Antike in die Neuzeit bringen. Los geht es mit einem bescheidenen Stamm der Jungsteinzeit, bevor die Babylonier in der Antike, die Maya, das Mittelalter, die frühe Neuzeit und weitere Epochen gemeistert werden können.

Jede Kultur bietet ein eigenes Gameplay, wodurch es laut Hersteller „fast unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie sich das Spiel entwickelt“. Der Titel ist bereits auf Steam verfügbar, allerdings mit mittelmäßigen Wertungen. Nachfolgend kann der Konsolentrailer zu „Humankind“ gestartet werden:

