Marvel’s Midnight Suns: Der XCOM-Ansatz hat laut Entwicklern nicht funktioniert – Neues Gameplay

Laut dem verantwortlichen Game-Director Jake Solomon sollte sich das Kampfsystem von "Marvel's Midnight Suns" zunächst am großen hauseigenen Vorbild "XCOM" orientieren. Ein Ansatz, der laut Solomon allerdings nicht aufging.

Ergänzend zur Bestätigung, dass der Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“ Anfang Oktober 2022 für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird, verlor der verantwortliche Game-Director Jake Solomon ein paar Worte über die Arbeiten am neuen Projekt von Firaxis.

Wie Solomon im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von GameSpot anmerkte, sollte sich das Kampfsystem von „Marvel’s Midnight Suns“ ursprünglich möglichst nah am hauseigenen Vorbild „XCOM“ orientieren. In XCOM können Angriffe selbst bei höheren Prozentwerten daneben gehen oder nur einen Bruchteil des geplanten Schadens anrichten. Ein Konzept, das sich in „Marvel’s Midnight Suns“ einfach „schrecklich anfühlte“, wie Solomon ausführte.

Das Kampfsystem wurde überarbeitet

„Damals stellten wir fest, dass es sich schrecklich anfühlte, als wir die Fähigkeiten der Helden immer wieder mit Zufälligkeit füllten. Es fühlte sich einfach schrecklich an“, so Solomon weiter. Infolgedessen entschlossen sich die Entwickler von Firaxis dazu, die Heldenfähigkeiten in jeder Runde zu randomisieren, um ein gewisses Element der Unvorhersehbarkeit aufrechtzuerhalten. So können Gegner nicht nur in die Umgebung gestoßen werden. Im schlimmsten Fall könnt ihr mit euren eigenen Attacken sogar eure eigenen Teammitglieder verletzen.

Solomon weiter: „Es erzeugt eine andere Spannung. Aber ich denke, es ist nicht annähernd so stressig wie in XCOM … Die Leute werden denken, dass dies ein Sakrileg ist, aber wenn jemand das sagen kann, dann kann ich es sagen: Ich denke, es macht mehr Spaß, dieses Rätsel zu lösen. Denn was nicht passiert ist, dass man unbemerkt etwas falsch macht.“

Related Posts

„Marvel’s Midnight Suns“ wird am 7. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Anbei das neueste Gameplay, in dem etwas näher auf die Spielmechaniken eingegangen wird.

Weitere Meldungen zu Marvel's Midnight Suns.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren