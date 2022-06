PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

In der kommenden Woche erwarten euch mal wieder einige frische PlayStation 4- und PlayStation 5-Games. Auf welche Spiele ihr euch genau freuen dürft, das erfahrt ihr wie immer in unserer kleinen Übersicht.

Eine neue Woche steht vor der Tür und damit selbstverständlich wieder einige frische Games für PS4 und PS5. Insgesamt erwarten euch sieben Neuveröffentlichungen. Auf welche Spiele ihr euch genau freuen dürft, das verraten wir euch wie gewohnt in den nachfolgenden Zeilen.

Kids On Site Hard Hat Edition (PS4)

Release: 14. Juni 2022

Bei „Kids On Site Hard Hat Edition“ ist eine Neuveröffentlichung eines gleichnamigen Spiels, das 1994 für das SEGA Mega-CD veröffentlicht wurde. Hierbei handelt es sich um ein Aufbauspiel für Kinder, die in verschiedenen interaktiven Videosequenzen lernen, große Maschinen zu bedienen.

Die Macher versprechen hundertprozentig echte Videos mit schnell verfügbaren Antwortmöglichkeiten. Die Kinder haben darin die Möglichkeit, die Kontrolle über echte große Baumaschinen zu übernehmen und so selbst die Abrissbirne zu schwingen.

The Hand of Merlin (PS4, PS5)

Release: 14. Juni 2022

Im rundenbasierten Rogue-Lite-Rollenspiel „The Hand of Merlin“ ist es eure Aufgabe, eine schlagkräftige Heldentruppe für eine gefährliche Reise zusammenzustellen, die von der König Artus-Sage inspiriert wurde. Ihr müsst mehrere Länder durchqueren und stets gut überlegen, ob ihr euch für eine risikoreiche Route oder doch eher den sicheren Pfad entscheiden möchtet. Außerdem ist Geschick beim Verhandeln, Tauschen und natürlich während der Kämpfe gefragt.

Um die rundenbasierten Scharmützel überstehen zu können, müsst ihr die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen: Geht in Deckung, lauert euren Feinden im Hinterhalt auf und kombiniert die Kräfte eurer Charaktere geschickt miteinander. Je besser ihr euch anstellt, desto stärker werden eure Helden und ihr erhaltet Zugriff auf neue Fähigkeiten, bei denen ihr auf den Synergieeffekt achten solltet, denn einige Kräfte harmonieren besser miteinander als andere.

Redout 2 (PS4, PS5)

Release: 16. Juni 2022

Steht euch der Sinn indes mehr nach einem schnellen Arcade-Racer, dann dürfte „Redout 2“ für euch genau richtig sein. Der Titel versteht sich als Hommage an klassische Genre-Beiträge wie „F-Zero“ oder auch „WipEout“ und lässt euch an futuristischen halsbrecherischen Zero-Gravity-Rennen teilnehmen.

Einen besonderen Fokus haben die Verantwortlichen dabei auf die Steuerung sowie das Geschwindigkeitsgefühl gelegt, die euch in ihrer Kombination unmittelbar ins Geschehen hineinziehen sollen. Insgesamt dürft ihr euer Können auf 36 Strecken in verschiedenen Spielmodi beweisen, zu denen unter anderem Arena-Rennen sowie Last Man Standing-Wettbewerbe gehören. Neben einem Karriere-Modus wartet zudem ebenfalls ein Online-Multiplayer auf euch.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4, PS5)

Release: 16. Juni 2022

Die vermutlich namhafteste Veröffentlichung der kommenden Woche dürfte das Prügelspiel „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ sein, das sich an der klassischen Cartoon-Serie sowie den alten Arcade-Games der Ninja-Schildkröten orientiert. Einmal mehr führen Bösewicht Shredder und Krang üble Absichten im Schilde und es ist nun an Michelangelo & Co., die Pläne der Schurken irgendwie zu durchkreuzen.

Spielerisch erwartet euch kultiges Arcade-Gameplay, das sich dank moderner Steuerung jedoch nicht altbacken anfühlen soll. Mit April und Splinter sind diesmal zudem zwei Fan-Lieblinge erstmals spielbar. Mehr zum Titel könnt ihr in unserem PLAY3-Interview erfahren.

Zorro: The Chronicles (PS4, PS5)

Release: 16. Juni 2022

In „Zorro: The Chronicles“ könnt ihr euch in ein neues Abenteuer in der Rolle des ikonischen Degen schwingenden Helden stürzen. Diesmal basiert die Geschichte auf der Animationsserie „Zorro – Aufbruch einer Legende“, die euch ins spanische Kalifornien des 19. Jahrhunderts versetzt. Dort ist es eure Aufgabe, die Menschen vor den üblen Machenschaften des bösen Generals zu beschützen

Dabei ist es euch überlassen, ob ihr dies in der Rolle von Zorro oder seiner Schwester Ines erledigen möchtet. Ob ihr euch den Gegnern im offenen Kampf entgegenstellt, um sie mit eurem Degen und eurer Peitsche zu erledigen, oder ob ihr lautlos vorgeht, ist übrigens euch überlassen. Darüber hinaus dürfen sich Fans der Vorlage natürlich auf die Auftritte verschiedener bekannter Charaktere freuen, die Zorro helfen oder sich ihm in den Weg stellen werden.

Final Vendetta (PS4, PS5)

Release: 17. Juni 2022

Und noch ein Beat ‚em up buhlt kommende Woche um eure Gunst: „Final Vendetta“. Der Titel orientiert sich ebenfalls an den goldenen Arcade-Zeiten des Genres und möchte euch mit seinem Mix aus toller Spielbarkeit, schicker Pixel-Optik und treibenden Soundtrack in seinen Bann ziehen. Ihr übernehmt die Kontrolle über Martial Arts-Ass Claire Sparks und ihre Freunde Duke sowie Miller, um Claires kleine Schwester zu retten, die von der Syndic8-Gang entführt wurde.

Fans des Genres sollen sich über eine preite Palette an spielerischen Möglichkeiten freuen können. Ihr könnt ausweichen, blocken, laufen, schlagen und natürlich vernichtende Kombos entfesseln, um eure Gegner in den Boden zu stampfen! Mit drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sollten sowohl Neulinge als auch Profis ihren Spaß mit dem Titel haben können, den ihr übrigens auch mit einem weiteren Mitspieler im Koop durchspielen dürft.

Oxide Room 104 (PS4, PS5)

Release: 17. Juni 2022

Darf es für euch derweil gerne bedeutend blutiger zugehen, solltet ihr euch „Oxide Room 104“ genauer ansehen. Der Body-Horror-Titel will euch mit einer Kombination aus Escape-Room-Gameplay und Action in seinen Bann ziehen. Eure Spielfigur wurde von einem skrupellosen Wissenschaftler entführt und wird nun von dessen grauenhaften Schöpfungen verfolgt. Wird es euch gelingen, aus diesem Albtraum lebend zu entkommen?

Euch sollen immer mehrere Lösungsmöglichkeiten offen stehen, um eine Situation zu bewältigen, allerdings solltet ihr euch stets bewusst sein, dass jeder Fehler euer letzter sein könnte. Ihr müsst verschiedene Ressourcen und Hinweisen suchen, um voranzukommen. Da jede eurer Entscheidungen den Ausgang der Story beeinflussen soll, versprechen die Macher einen hohen Wiederspielwert, der euch zu mehreren Spieldurchläufen inspirieren soll.

