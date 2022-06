Wanted Dead: Action-Titel für PS4 & Xbox One bestätigt – Neuer Story-Trailer steht bereit

Im Rahmen des "Summer Game Fest 2022" bedachten uns die Entwickler von Soleil nicht nur mit einem frischen Action-Trailer zum blutigen Action-Titel "Wanted: Dead". Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass "Wanted: Dead" auch für die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Ende 2021 kündigte das japanische Entwicklerstudio Soleil die laufenden Arbeiten am Action-Titel „Wanted: Dead“ an, der sich spielerisch an verschiedenen Genre-Größen wie „Ninja Gaiden“ oder „Bayonetta“ orientierten wird.

Nachdem bisher nur von einem Release für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S die Rede war, gaben die Verantwortlichen von Soleil und der Publisher 110 Industries bekannt, dass „Wanted: Dead“ zudem für die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One veröffentlicht wird.

Ergänzend zu dieser Ankündigung wurde ein frischer Story-Trailer zum Action-Titel bereitgestellt, der euch Eindrücke aus dem Spielgeschehen und frische Details zur Handlung von „Wanted: Dead“ liefert.

Der blutige Kampf gegen die Unterwelt

„Wanted: Dead“ entsteht bei einem Entwicklerteam, das sich zu Teilen aus Branchenveteranen zusammensetzt, die in der Vergangenheit an bekannten Action-Titeln wie der „Ninja Gaiden“-Reihe gearbeitet haben. Ihr schlüpft in die Rolle von Lt. Hannah Stone, die von offizieller Seite als Anführerin der „Zombie Squad“ genannten Spezialeinheit beschrieben wird. Das „Zombie Squad“ hat sich dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschrieben und agiert außerhalb des Zuständigkeitsbereichs klassischer Polizeikräfte.

Spielerisch wird das neue Werk von Soleil auf den klassischen Vertretern des japanischen Action-Genres aufbauen und laut Entwicklerangaben spektakuläre Nahkampf-Action mit tödlichen Angriffen aus der Ferne kombinieren. Ebenfalls an Bord ist eine Zeitlupenmechanik, die es euch ermöglicht, das Kampfgeschehen spürbar zu verlangsamen und gezielt die Gliedmaßen eure Widersacher ins Visier zu nehmen, um diese außer Gefecht zu setzen.

Einen handfesten Releasetermin bekam „Wanted: Dead“ bisher leider nicht spendiert. Stattdessen sprechen 110 Industries und die Entwickler von Soleil bisher nur von einer Veröffentlichung im vierten Quartal des Kalenderjahres 2022.

