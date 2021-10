Wanted Dead: Ninja Gaiden-Veteranen stellen neuen Next-Gen-Action-Titel vor

Mit "Wanted: Dead" stellten verschiedene führende Köpfe hinter der "Ninja Gaiden"-Reihe einen neuen Action-Titel für die Konsolen der nächsten Generation vor. Spielerisch möchte man sich dabei an beliebten Genre-Vertretern wie "Bayonetta" oder "Devil May Cry" orientieren.

"Wanted: Dead" erscheint 2022.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher 110 Industries kündigten die Entwickler von Soleil die laufenden Arbeiten an ihrem neuen Projekt „Wanted: Dead“ an.

Wie es seitens des japanischen Studios heißt, haben wir es bei „Wanted: Dead“ mit einem Action-Titel zu tun, der aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird und sich für die Hardware der neuen Generation in Entwicklung befindet. Euch verschlägt es in eine düstere Science-Fiction-Version der Metropole Hong Kong, in der unterschiedliche Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen und ihre Konflikte unter anderem auf der offenen Straße austragen. Entsprechend rau geht es in der Welt von „Wanted: Dead“ zur Sache.

Auf den Spuren von Bayonetta und Devil May Cry

In „Wanted: Dead“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Lt. Hannah Stone, der Anführerin der „Zombie Squad“ genannten Spezialeinheit, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs klassischer Polizeikräfte aktiv ist und sich dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschrieben hat. Versprochen werden rasante Nahkämpfe und Schießereien, die sich spielerisch an Genre-Größen wie der „Devil May Cry“-Reihe oder Platinum Games‘ „Bayonetta“-Serie orientieren sollen.

Neben der Möglichkeit, die Feinde sowohl aus der Nähe als auch aus sicherer Distanz zu bekämpfen, bietet „Wanted: Dead“ zudem Zeitlupensequenzen und abtrennbare Gliedmaßen, mit denen dem Kampfsystem zusätzliche Tiefe verliehen wird. Das Entwicklerteam von Soleil setzt sich aus verschiedenen Branchen-Veteranen zusammen, die in der Vergangenheit an diversen „Ninja Gaiden“-Titeln arbeiteten.

Der Release erfolgt 2022

Darunter Director Hiroaki Matsui, der sich unter den Spielern als Director der „Ninja Gaiden“-Franchise einen Namen machte, Yoshifuru Okamoto, der als Produzent an „Ninja Gaiden 2“ sowie „Devil’s Third“ arbeitete und diesen Posten auch bei „Wanted: Dead“ bekleiden wird, oder Lead-Designer Natsuki Tsurugai. Für den Soundtrack des Action-Titels wiederum ist Dasha Rush verantwortlich.

Als Creative Director von „Wanted: Dead“ fungiert die Motion-Capturing-Darstellerin und Synchronsprecherin Stefanie Joosten, die die meisten unter euch durch ihre Rolle als Quiet in „Metal Gear Solid V: The Phantom Pain“ kennen dürften.

„Wanted: Dead“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Arbeit und ist für einen Release im Jahr 2022 vorgesehen. Weitere Details zum Action-Titel werden laut Entwicklerangaben in den nächsten Monaten folgen.

