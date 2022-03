Wanted Dead: Reichlich Action und Gameplay im neuen Trailer

Zum Abschluss der Woche zeigt sich der im Laufe des Jahres erscheinende Action-Titel "Wanted: Dead" in einem neuen Trailer. Geboten werden frische Spielszenen und reichlich Action, die einen guten Eindruck von dem vermitteln, was im neuen Werk von Soleil auf euch zukommt.

Mit „Wanted: Dead“ kündigte das japanische Entwicklerstudio Soleil Ende des vergangenen Jahres einen neuen Action-Titel für die Konsolen und den PC an, der sich an verschiedenen Größen des Genres orientieren wird.

Zum Abschluss der Woche stellten die Macher von Soleil in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher 110 Industries einen neuen Trailer zu „Wanted: Dead“ bereit. Dieser ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf die gebotene Action und vermittelt euch einen ganz guten Eindruck von dem, was spielerisch geboten wird. In den Mittelpunkt rücken dabei die Schusswechsel und die Gefechte mit den zahlreichen Widersachern, bei denen es alles Andere als zimperlich zur Sache geht.

Der Kampf gegen das organisierte Verbechen

Spielerisch wird sich „Wanted: Dead“ laut den Entwicklern an Genre-Kollegen wie „Bayonetta“ oder „Devil May Cry“ orientieren und euch in die Rolle von Lt. Hannah Stone, der Anführerin der „Zombie Squad“ genannten Spezialeinheit, versetzen. Beim Zombie-Squad handelt es sich um eine Spezialeinheit, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs klassischer Polizeikräfte aktiv ist und sich dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschrieben hat.

Spielerisch wartet eine Mischung aus klassischen Nahkämpfen und Feuergefechten. Für eine zusätzliche strategische Komponente wird die Zeitlupenmechanik sorgen, mit der es möglich sein wird, Gegner gezielt unter Feuer zu nehmen und auszuschalten, indem man beispielsweise ihre Gliedmaßen anvisiert.

„Wanted: Dead“ wird 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

