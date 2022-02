Wanted Dead: Erste Gameplay-Szenen im offiziellen Valentinstag-Trailer

Im vergangenen Jahr kündigte das japanische Entwicklerstudio Soleil die laufenden Arbeiten an "Wanted: Dead" an. Heute zeigt sich der von "Ninja Gaiden" und "Bayonetta" inspirierte Action-Titel im offiziellen Valentinstag-Trailer.

Mit „Wanted: Dead“ kündigte das japanische Entwicklerstudio Soleil, das sich zu Teilen aus ehemaligen Team Ninja-Mitarbeitern zusammensetzt, einen neuen Action-Titel für die Konsolen und den PC an.

Passend zum Valentinstag stellten die Entwickler von Soleil in Zusammenarbeit mit dem Publisher 110 Games einen neuen Trailer zu „Wanted: Dead“ bereit. Dieser liefert uns die ersten Spielszenen aus dem kommenden Action-Titel und zeigt die wehrhafte Protagonistin Hannah Stone im Einsatz. Das zu sehende Gameplay macht schnell deutlich, dass sich die Entwickler von Soleil bei den Arbeiten an „Wanted: Dead“ an Action-Klassikern wie „Ninja Gaiden“ oder „Bayonetta“ orientierten.

Branchen-Veteranen schlossen sich zu einem Team zusammen

Überraschend dürfte das Ganze nicht kommen. Schließlich setzt sich das für „Wanted: Dead“ verantwortliche Entwicklerteam aus verschiedenen bekannten Köpfen zusammen, die seinerzeit an der „Ninja Gaiden“-Reihe arbeiteten. Darunter Director Hiroaki Matsui, der als Director für die kreative Ausrichtung der „Ninja Gaiden“-Franchise verantwortlich war, Yoshifuru Okamoto, der als Produzent an „Ninja Gaiden 2“ sowie „Devil’s Third“ arbeitete und diesen Posten auch bei „Wanted: Dead“ bekleiden wird, und Lead-Designer Natsuki Tsurugai. Dasha Rush hingegen wird für den Soundtrack des 2022 erscheinenden Action-Titels verantwortlich sein.

In „Wanted: Dead“ schlüpft ihr in die Rolle von Lt. Hannah Stone, der Anführerin der „Zombie Squad“ genannten Spezialeinheit, die sich dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschrieben hat. Die Kämpfe in „Wanted: Dead“ werden sowohl aus nächster Nähe als auch mit Feuerwaffen aus der sicheren Distanz heraus bestritten. Ebenfalls versprochen werden Zeitlupensequenzen und abtrennbare Gliedmaßen, die dem Kampfsystem mehr strategische Tiefe verleihen sollen.

„Wanted: Dead“ erscheint 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

