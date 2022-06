Dying Light 2: Bisher größtes Content-Update kommt morgen – neues Story-Kapitel und mehr

Content-Nachschub für "Dying Light 2: Stay Human": Ladet euch in Kürze Update 1.4.0 herunter, um die neuen Inhalte in Anspruch zu nehmen.

Techland veröffentlicht am morgigen Dienstag ein umfangreiches Content-Update. Tatsächlich haben wir es hierbei mit dem größten Inhaltsupdate seit dem Release im Februar zu tun. Enthalten sind gleich mehrere neue Inhalte, ein paar zusätzliche Funktionen und diverse Fehlerbehebungen.

Die größte Neuerung ist das Story-Chapter „In den Fußstapfen eines Nightrunners“. Für Absolventen des Hauptspiels ist es jetzt also die ideale Gelegenheit, um weitere Spielstunden im postapokalyptischen Villedor zu verbringen. Hier begegnet ihr Harper, einem Nightrunner aus alten Zeiten. Ihr müsst ihm dabei helfen, besondere Infizierte auszulöschen, die eine Bedrohung für Villedors Bevölkerung darstellen.

Ebenfalls eingeführt wird der versprochene Fotomodus, den Techland erstmals Anfang April nannte. Genau wie in anderen Titeln könnt ihr hiermit ansehnliche Spielmomente festhalten und diese mit verschiedensten Einstellungen optisch verändern. Der Entwickler merkt an, dass dieser Modus ausschließlich in der Singleplayer-Variante nutzbar ist.

Weitere Neuerungen in der Übersicht

Tägliche und wöchentliche Kopfgelder: Stellt euch den Infizierten in einer Reihe von täglichen und wöchentlichen Nachtaktivitäten, für deren Erfüllung ihr Rufpunkte erhaltet.

Stellt euch den Infizierten in einer Reihe von täglichen und wöchentlichen Nachtaktivitäten, für deren Erfüllung ihr Rufpunkte erhaltet. Freischaltbare Gegenstände: Mit genügend Rufpunkten könnt ihr aufsteigen, um Zugang zu hochwertigen Waffen, Outfits und Verbrauchsmaterialien zu erhalten..

Mit genügend Rufpunkten könnt ihr aufsteigen, um Zugang zu hochwertigen Waffen, Outfits und Verbrauchsmaterialien zu erhalten.. Zwei neue Währungen: Um diese neuen Gegenstände kaufen zu können, müsst ihr zunächst Mutationsproben von den Leichen der speziellen Infizierten sammeln und mit jedem neuen Rang einzigartige Harper’s Tokens erwerben.

Um diese neuen Gegenstände kaufen zu können, müsst ihr zunächst Mutationsproben von den Leichen der speziellen Infizierten sammeln und mit jedem neuen Rang einzigartige Harper’s Tokens erwerben. Neue Feinde: Begegnet den tödlichen und wilden mutierten Infizierten, dem flüchtigen Tyrannen und dem flüchtigen Hive.

Begegnet den tödlichen und wilden mutierten Infizierten, dem flüchtigen Tyrannen und dem flüchtigen Hive. Kapitelmission: In dieser Mission müsst ihr Zeitprüfungen bestehen, die eure Schleich-, Parkour- und Kampffähigkeiten bis an die Grenzen testen.

Damit haben wir alle neuen Inhalte aufgeführt. Allerdings bringt das Update noch ganze 1491 kleinere Bugfixes mit sich, die zu einer reibungsloseren Spielerfahrung führen. Davon betroffen ist das allgemeine Gameplay, der Koop-Modus und die Benutzeroberfläche.

Zudem hat das Entwicklerteam die CPU-Leistung verbessert und ein paar Framerate-Einbrüche behoben – beides bezieht sich auf die PlayStation. Auch ein paar Stabilitätsproblemen hat sich Techland angenommen, von denen sowohl PlayStation- als auch Xbox-Spieler betroffen waren.

Die offiziellen Patch Notes von Update 1.4.0 findet ihr auf Steam. Zum Schluss dürft ihr euch noch ein Video zum oben beschriebenen Story-Chapter ansehen:

