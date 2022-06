Dying Light 2: In den Weltraum geht es vorerst nicht

Der Lead Designer Tymon Smektala plauderte in einem Gespräch mit der englischsprachigen Webseite VG247 über die ersten Erweiterungen von „Dying Light 2“ und betonte dabei, dass diese bodenständig bleiben werden. Das heißt, dass Spieler vorerst keine abgedrehten Sachen wie beispielsweise einen Flug in den Weltraum erleben werden.

Das soll aber nicht bedeuten, dass es in einigen Jahren nicht möglich sein wird, in „Dying Light 2“ den Weltall zu besuchen. „Das würde vielleicht im Jahr 3 oder 4 passieren“, so Tymon Smektala, der Lead Designer des Spiels. Allerdings müsse er bei derartigen Aussagen vorsichtig sein, da er in anderen Interviews „etwas Hypothetisches über Dying Light 3″ gesagt habe und daraus die Schlagzeile wurde: „Dying Light 3 bestätigt.“

Die ersten Erweiterungen bleiben im selben Universum

Smektala führte weiter aus, dass die ersten beiden Erweiterungen von „Dying Light 2“ in Villedor, auch bekannt als The City, dem Schauplatz des Basisspiels, beginnen werden, bevor die Spieler darin in neue Gebiete reisen können, die sich in der Nähe des Hauptschauplatzes befinden.

„Bei DLC 1 und 2 handelt es sich um unterschiedliche Orte, aber sie befinden sich alle im selben Universum, im selben Kopfbereich“, so Smektala. „Sie sind mit dem verbunden, was in der Stadt passiert und beginnen in der Stadt Villedor. Es ist alles im Großen und Ganzen das gleiche Gebiet. Das sind neue Orte.“

Der Lead Designer verwies noch einmal auf den Fünfjahresplan, der Spieler ein halbes Jahrzehnt mit neuen Inhalten versorgen soll. In diesem Zeitraum soll „Dying Light 2“ wachsen und zu einem „wirklich großen Spiel“ werden.

„Das Spiel wird auf jeden Fall wachsen und mehr Schauplätze und mehr Inhalte bekommen. Aber es ist noch zu früh, um über Einzelheiten zu sprechen. Wir wollen nicht etwas versprechen, das dann ein Eigenleben entwickelt und aus dem Zusammenhang gerissen wird“, so Smektala weiter.

Bisher ist wenig über die erste Erweiterung von „Dying Light 2“ bekannt. Es hieß lediglich, dass sie „seitlich zu den Hauptereignissen“ des Basisspiels angesiedelt sein und voraussichtlich im Zeitraum von September bis November 2022 zur Verfügung gestellt wird.

Veröffentlicht wurde „Dying Light 2 Stay Human“ für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Im Laufe des Jahres soll eine Cloud-exklusive Version für die Nintendo Switch folgen.

