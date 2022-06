System Shock Remake: Entwickler-Video liefert neue Details und düstere Eindrücke

Mittlerweile arbeiten die Entwickler der Nightdive Studios seit einer ganzen Weile am Remake von „System Shock“, ohne dass das Studio die wartenden Spieler und Spielerinnen mit einem konkreten Releasetermin bedachte.

Auch im Rahmen der gestrigen PC Games Show 2022 wurde hinsichtlich eines möglichen Termins nicht näher ins Detail gegangen. Allerdings versorgten uns die Verantwortlichen der Nightdive Studios mit einem frischen Video zum Remake von „System Shock“, das es auf eine Länge von mehr als vier Minuten bringt.

Das besagte Video liefert euch nicht nur düstere Eindrücke aus dem Spielgeschehen. Darüber hinaus kommt der legendäre Game-Designer Warren Spector zu Wort und geht etwas näher auf das Remake des Kult-Shooters ein.

Konsolen-Versionen hinken etwas hinterher

Wie die Nightdive Studios Ende April bekannt gaben, sind die Arbeiten an der PC-Version des Remakes so gut wie abgeschlossen, während die Umsetzungen für die Konsolen noch etwas mehr Zeit benötigen. Doch keine Sorge: Länger warten muss die Konsolen-Community deswegen nicht. Stattdessen ist geplant, das „System Shock“-Remake im Laufe des Jahres simultan für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S zu veröffentlichen.

„Unser Ziel ist es immer, Spiele neu zu gestalten, damit sie so aussehen, wie man sie in Erinnerung hat, und nicht so, wie sie tatsächlich aussahen, als Sie sie auf Ihrem 14-Zoll-CRT-Monitor gespielt haben“, führten die Nightdive Studios zu den Arbeiten am Remake und möglichen kreativen Freiheiten aus.

„Aufgrund der Tatsache, dass das ursprüngliche Spiel bereits existiert, sind einige der Entscheidungen bereits für Sie getroffen worden, richtig? Es gibt eine Million verschiedener Variationen von Hamlet, richtig? Aber Hamlet gewinnt am Ende in keinem von ihnen. Sie haben gewisse Vorgaben, von denen Sie nicht abweichen können.“

