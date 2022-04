System Shock Remake: PC-Version fast komplett – Konsolen benötigen noch Zeit

Wie die Entwickler der Nightdive Studios auf Nachfrage bestätigten, sind die Arbeiten an den Inhalten des "System Shock Remakes" zumindest auf dem PC so gut wie abgeschlossen. Die Umsetzungen für die Konsolen hingegen benötigen noch etwas mehr Entwicklungszeit.

Bereits im Jahr 2016 kündigten die Entwickler der Nightdive Studios die laufenden Arbeiten an einem Remake zum Shooter-Klassiker „System Shock“ an, das für die Konsolen und den PC erscheinen wird.

Nachdem es um die Neuauflage zuletzt doch recht still wurde, meldeten sich die Nightdive Studios gegenüber Windows Central mit einem neuen Lebenszeichen zu Wort. Laut Larry Kuperman, seines Zeichens Director of Business Development des auf Remakes spezialisierten Studios, sind die Arbeiten an den Inhalten der PC-Version so gut wie abgeschlossen.

Bei diesen Angaben bezieht sich Kuperman auf die Waffen, die Gegner und weitere Elemente des Remakes, das auf dem PC den Pre-Beta-Status erreicht hat. Die Konsolen-Versionen hingegen werden laut Kuperman noch etwas mehr Entwicklungszeit benötigen.

Simultaner Release auf allen Plattformen geplant

Allerdings müssen interessierte Spieler beziehungsweise Spielerinnen auf den Konsolen nicht befürchten, dass sie länger auf das „System Shock Remake“ warten müssen als ihre Zockerkollegen auf dem PC. Wie Kuperman versicherte, peilen die Nightdive Studios nämlich einen simultanen Release auf allen Plattformen an. Wann es im Endeffekt so weit seit wird, ist aber weiter unklar. Zuletzt war immerhin von einem Release in diesem Jahr die Rede.

„Unser Ziel ist es immer, Spiele neu zu gestalten, damit sie so aussehen, wie man sie in Erinnerung hat, und nicht so, wie sie tatsächlich aussahen, als Sie sie auf Ihrem 14-Zoll-CRT-Monitor gespielt haben“, so Kuperman zu den Arbeiten an Remakes weiter. „Aufgrund der Tatsache, dass das ursprüngliche Spiel bereits existiert, sind einige der Entscheidungen bereits für Sie getroffen worden, richtig? Es gibt eine Million verschiedener Variationen von Hamlet, richtig? Aber Hamlet gewinnt am Ende in keinem von ihnen. Sie haben gewisse Vorgaben, von denen Sie nicht abweichen können.“

Quelle: Windows Central

