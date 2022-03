System Shock 3: Warren Spector und sein Team wohl nicht mehr involviert

Im Jahr 2020 wurde bekannt gegeben, dass der chinesische Publisher Tencet das Projekt "System Shock 3" übernahm. Wie aktuelle Aussagen von Warren Spector vermuten lassen, sind er und sein Studio OtherSide Entertainment nicht mehr in die Arbeiten an dem Shooter involviert.

Bereits ein paar Monate nach der offiziellen Ankündigung von „System Shock 3“ zeichnete sich ab, dass das verantwortliche Entwicklerteam OtherSide Entertainment in eine finanzielle Schieflage geriet. Im Jahr 2020 folgte dann die Bestätigung.

Um das ins Stocken geratene Projekt zu retten, kündigte OtherSide Entertainment eine Zusammenarbeit mit Tencent an und gab bekannt, dass der chinesische Publisher den Titel übernehmen wird. Unklar war seitdem nur, in wie weit die Entwickler von OtherSide Entertainment in die weiteren Arbeiten an „System Shock 3“ involviert sein werden. Wie Game-Director Warren Spector in einem aktuellen Interview andeutete, ging das ursprüngliche Entwicklerteam mittlerweile komplett von Bord und konzentriert sich seitdem auf die Arbeiten an der kürzlich angekündigten neuen Marke von OtherSide Entertainment.

Laut Spector gibt es nichts mehr zu sagen

Auf die Frage angesprochen, in welcher Form OtherSide Entertainment noch in die Arbeiten an „System Shock 3“ involviert ist, führte Spector aus, dass diesbezüglich alles gesagt wurde und dass es nichts mehr zu ergänzen gibt. „Wir haben letztes Jahr eine Erklärung veröffentlicht“, sagte er. „Mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Tencent bringt das Franchise voran. Es liegt an ihnen, zu sagen, was sie sagen wollen. Es gibt nicht viel Aufklärung, die ich Ihnen geben kann. […] Wir haben 2018 und 2019 daran gearbeitet. Das war es.“

Beim neuen Projekt, das OtherSide Entertainment Anfang März ankündigte, wird es sich um eine komplett neue Marke handeln, die sich als „eine immersive Simulation verstehen wird, die auf einem völlig neuen, von OtherSide entwickelten geistigen Eigentum basiert“.

Wann mit der offiziellen Präsentation des Titels und weiteren Details zu rechnen ist, verriet Spector leider nicht.

