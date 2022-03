OtherSide Entertainment: Neues Spiel unter der Leitung von Warren Spector angekündigt

OtherSide Entertainment, ein von den Branchenveteranen Paul Neurath und Warren Spector gegründeter Spieleentwickler, produziert unter der Leitung von Spector, der sich mit Klassikern wie „System Shock“ und „Deus Ex“ einen Namen machte, ein neues Spiel, wie das Unternehmen heute bekanntgab. Beschrieben wird das Projekt als „eine immersive Simulation, die auf einem völlig neuen, von OtherSide entwickelten geistigen Eigentum basiert“.

„Es ist ein großartiges Gefühl, mit einem talentierten Team an einem neuen Titel und einer neuen IP zu arbeiten“, so OtherSide Entertainment Chief Creative Officer Spector in einer Pressemitteilung. „Fans meiner Arbeit wissen bereits, was sie erwartet: eine fesselnde Welt und eine packende Geschichte, die die Spieler durch ihre Entscheidungen und ihren Spielstil direkt beeinflussen werden. Wir befinden uns noch in der frühen Entwicklungsphase und freuen uns darauf, bald mehr Informationen zu veröffentlichen!“

Jeff Goodsill zum General Manager ernannt

OtherSide Entertainment hat ebenfalls mitgeteilt, dass der Spielemanager Jeff Goodsill zum General Manager ernannt wurde, nachdem er zuvor sechs Monate lang als strategischer Berater für das Unternehmen tätig war. Im den Jahren zuvor nahm er Produktions- und Führungspositionen bei Ensemble Studios, Papyrus Design Group, Iron Lore Entertainment und Tencent Boston ein, wo er an Franchises wie „Age of Empires“, „Warhammer 40,000: Dawn of War“, „Titan Quest“ und „NASCAR Racing“ arbeitete.

Goodsill soll das Wachstum des Studios leiten und die Produktion der kommenden Konsolen- und PC-Titel der nächsten Generation beaufsichtigen, einschließlich Spectors neuem Titel.

„Ich fühle mich geehrt, mit den Koryphäen der Branche bei OtherSide zusammenzuarbeiten“, so Goodsill. „Paul, Warren und ihre Teams haben eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Weiterentwicklung des immersiven Sim-Genres gespielt. Ich schließe mich einem leidenschaftlichen Team an, das an spannenden Projekten arbeitet, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was wir erreichen können.“

Spector fügte hinzu: „Als Berater hat Jeff uns bereits zu einem effektiveren Entwicklungsstudio gemacht. Als festes Mitglied des Teams wird er von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, unser Ziel zu erreichen, ein erstklassiger Entwickler von Spielen zu werden, die den Spielern die Möglichkeit geben, spielerisch ihre eigenen Geschichten zu erzählen.“

Weitere Details wurden zum neuen Projekt zunächst nicht geteilt. Lediglich ein erstes Artwork könnt ihr euch anschauen:

