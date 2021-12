System Shock: Release 2022 für Konsolen und PC

Prime Matter und die Nightdive Studios haben mitgeteilt, dass sie das Sci-Fi-Action-Adventure „System Shock“ gemeinsam auf den Markt bringen werden. Die globale Publishing- und Vertriebsvereinbarung sieht die Veröffentlichung von „System Shock“ im nächsten Jahr für PC und Konsolen vor, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

„System Shock war eine echte Herzensangelegenheit und unser Ziel war es immer, ein Spiel abzuliefern, das so nah an der Perfektion ist, wie wir es schaffen können“, so Stephen Kick, Gründer und CEO der Nightdive Studios.

Legt euch mit SHODAN an

„System Shock“ versetzt euch in ein Szenario, in dem ihr in einer feindlichen Umgebung überleben und SHODAN (Sentient Hyper-Optimised Data Access Network) besiegen sollt. Letztere ist eine bösartige KI, die die Zerstörung der Menschheit anstrebt.

Laut Hersteller erwartet euch mit „System Shock“ ein vollwertiges Remake des Originals aus dem Jahr 1994. Vereint werden sollen damit das Kern-Gameplay mit neuer HD-Grafik, aktualisierter Steuerung, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und neu bearbeiteten Sounds und Musik.

„Nightdive Studios hat eng mit vielen Mitgliedern des ursprünglichen System Shock-Teams zusammengearbeitet, darunter auch dem Sprecher der schurkischen KI SHODAN – Terri Brosius -, um sicherzustellen, dass das Remake das Erbe des Titels in höchstem Maße würdigt“, so die Macher ergänzend.

Der Schauplatz des Spiels, die Citadel Station, sei größer und furchteinflößender als je zuvor. Euch erwarten neue Bereiche, Fallen, Rätsel und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Related Posts

„System Shock“ kann für PC und Linux über Steam, GOG und den Epic Game Store vorbestellt werden. Die bereits veröffentlichte spielbare Demo ist in den jeweiligen Stores zu finden.

Weitere Meldungen zu System Shock.