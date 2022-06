Kamiwaza: Way of the Thief – PS2-Remaster erscheint im Oktober

Mit "Kamiwaza: Way of the Thief" stiehlt sich ein bislang japanexklusiver PlayStation 2-Titel erstmals in den Westen und auf moderne Konsolen. Die Remaster-Version erscheint am 14. Oktober und lässt euch in die Rolle von Dieb Ebizo schlüpfen, einem japanischen Robin Hood der Edo-Zeit.

Das Videospiel „Kamiwaza“ dürfte den meisten Spielern im Westen kein Begriff sein: Kein Wunder, erschien der PlayStation 2-Titel doch 2006 exklusiv in Japan. Nun landet das Stealth-Rollenspiel als Remaster mit dem Namenszusatz „Way of the Thief“ endlich auch bei uns.

Schon am 14. Oktober dürft ihr euch als Dieb Ebizo durch die Straßen von Mikado schleichen und alles stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist. Dabei gelten vor allem zwei Faustregeln: Den Kodex der Diebe beachten und natürlich nicht entdeckt werden! Wie das in der Praxis aussieht, verrät der brandneue Gameplay-Trailer.

Kamiwaza: Way of the Thief – PS2-Klassiker stiehlt sich auf moderne Konsolen

Dort darf sich Dieb Ebizo mächtig ins Zeug legen, schleicht sich an bewaffneten Wachen vorbei oder versteckt sich hinter Vorhängen, um erfolgreich die Reichen zu bestehlen und den Armen zu geben. Der japanische Robin Hood ist nämlich ein echter Gentleman-Dieb und stiehlt nicht zur eigenen Bereicherung.

Tatsächlich hatte Ebizo dem Diebesgeschäft auch eigentlich abgeschworen, nachdem er mit seinem Mentor Ainosuke miterleben musste, wie die eigenen Verbündeten unschuldige Bürger töteten. Ebizo floh zusammen mit dem jungen Mädchen Suzuna und lebte von da an ein rechtschaffenes Leben.

Doch als Suzuna eines Tages schwer krank wird, muss Ebizo seine Langfinger-Fähigkeiten wieder unter Beweis stellen und begibt sich erneut in die Schlafzimmer der japanischen Oberschicht. Ob ihr dabei wirklich ehrenvoll bleibt oder einen dunkleren Pfad beschreitet, hängt ganz von euch ab: Eure Entscheidungen sollen nämlich den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

„Kamiwaza: Way of the Thief“ erscheint am 14. Oktober für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC via Steam. Neben der digitalen Variante findet ihr bereits jetzt eine physische Version beider Konsolen auf Amazon für jeweils 39,99 Euro. Wer vor seinem Diebestrip mehr investieren möchte, sollte sich die Limited Edition auf der offiziellen Website von Publisher NiS America anschauen.

