Final Fantasy VII Rebirth: Zweiter Remake-Ableger exklusiv für PlayStation 5 angekündigt

In der vergangenen Nacht hatte Square Enix das 25. Jubiläum des Rollenspiel-Klassikers „Final Fantasy VII“ gefeiert. Im Rahmen der Präsentation hat man auch den zweiten Teil der nun auch offiziell geplanten Remake-Trilogie angekündigt. Demnach wird im Winter 2023 „Final Fantasy VII Rebirth“ exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt kommen.

„Final Fantasy VII Rebirth ist die zweite Geschichte in der Final Fantasy VII Remake-Reihe, die die Geschichte des ikonischen Fantasyspiels, das das Rollenspielgenre neu definiert hatte, in drei eigenständigen Spielen erzählt“, heißt es seitens Square Enix. „Zum Launch wurde Final Fantasy VII Remake sowohl von Spielern als auch Kritikern gefeiert und verkaufte weltweit mehr als fünf Millionen Einheiten.“

Die ultimative Gameplay- und World Building-Erfahrung

Series Creative Director Tetsuya Nomura hat ebenfalls einige Worte zu der Ankündigung verloren:

„Wie in der Übertragung enthüllt wurde, befinden sich aktuell vier Final Fantasy VII-Projekte parallel in Entwicklung. Auch wenn jeder der vier Titel eine andere Rolle spielt, so sind sie allesamt durch die hochqualitative Darstellung der Final Fantasy VII-Welt und -Charaktere miteinander verbunden. Als jemand, der an der Entwicklung eines jeden der originalen Spiele beteiligt war, verstehe ich die Vision und die Gedanken hinter jedem Projekt und bin aktiv am Entwicklungsprozess aller vier Titel beteiligt.

Final Fantasy VII Rebirth wurde entworfen, damit die Leute dieses Spiel unabhängig davon genießen können, ob sie das originale Spiel kennen oder nicht. Tatsächlich könnten es neue Spieler sogar genießen, wenn sie ihre Final Fantasy VII-Reise mit Final Fantasy VII Rebirth beginnen. Cloud und seine Freunde begeben sich in diesem Spiel auf eine neue Reise und ich glaube, dass die Szenen, die sie nach dem Verlassen von Midgar erleben, den Spielern eine frische, neue Erfahrung geben werden.“

Des Weiteren betonte Nomura, dass die Entwicklung immer schneller vorangeht, seitdem man eine neue Entwicklungsstruktur eingeführt habe. Solch ein Projekt, in dem alles miteinander verbunden sei, sei sehr selten. Aus diesem Grund habe man auch zum Teil schon mit den Arbeiten am dritten Teil begonnen. Man wird weiterhin voller Enthusiasmus diese Reise zum Ende bringen wollen.

Im Weiteren bestätigte auch Naoki Hamaguchi, der Director hinter „Final Fantasy VII Rebirth“, dass man bereits die Vollproduktion erreicht habe und das Team hochmotiviert sei, um alles zusammenzubringen. Seiner Ansicht nach wird das neue Spiel mehr als nur ein Teil der Reihe sein. Die Entwickler stecken all ihre Passion in „Final Fantasy VII Rebirth“, um ein originelles Spiel mit der ultimativen Gameplay- und World Building-Erfahrung zu erschaffen.

Neben einigen Bildern wurde auch ein erster Trailer enthüllt, der uns bereits einen Eindruck von „Final Fantasy VII Rebirth“ gibt:

