Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: Video vergleicht Szenen aus dem Remaster mit dem Original

Mit "Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion" kündigte Square Enix in dieser Woche ein Remaster des PlayStation Portable-Rollenspiels aus dem Jahr 2007 an. Ein Vergleichsvideo zeigt anhand von Spielszenen aus dem Original, was sich im Zuge der Neuauflage technisch getan hat.

Was im Vorfeld des Jubiläums-Events zum 25. Geburtstag von „Final Fantasy VII“ bereits in Form von Gerüchten die Runde machte, wurde im Zuge des Livestreams auch offiziell bestätigt.

So arbeiten die Entwickler von Square Enix an einem Remaster des 2007 (Japan) beziehungsweise 2008 (Nordamerika & Europa) für die PlayStation Portable veröffentlichten Rollenspiels „Crisis Core: Final Fantasy VII“. Die Neuauflage wird mit dem Untertitel „Reunion“ versehen und laut offiziellen Angaben diverse technische und spielerische Verbesserungen spendiert bekommen – darunter eine überarbeitete Nutzeroberfläche oder eine Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde.

Ein Nutzer machte sich die Mühe, die Szenen aus dem ersten „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“-Trailer mit denen des PSP-Originals zu vergleichen und euch so einen Eindruck von dem zu vermitteln, was sich technisch getan hat.

Diese Verbesserungen warten auf euch

An der Geschichte von „Crisis Core: Final Fantasy VII“ wird sich im Zuge der technisch aufpolierten Neuauflage nichts ändern. Nach wie vor schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Zack Fair und erlebt eine Geschichte, die vor den Geschehnissen des originalen „Final Fantasy VII“ aus dem Jahr 1997 angesiedelt ist. Ihr findet euch in einem Konflikt zwischen dem Megakonzern Shinra auf der einen sowie dem Volk von Wutai auf der anderen Seite wieder und stoßt bei euren Abenteuern auf diverse alte Bekannte wie Sephiroth oder Aerith Gainsborough.

Bei der Unterstützung der 60FPS handelt es sich natürlich nicht um die einzige Verbesserung, die im Rahmen des Remasters geboten wird. Darüber hinaus versprechen die Verantwortlichen von Square Enix einen neu eingespielten Soundtrack, eine vollständige Vertonung der Dialoge oder eine komplett überarbeitete Grafik. „Genießt ein noch schöneres und zugänglicheres Crisis Core, das weit über ein einfaches HD-Remaster hinausgeht“, so das Unternehmen.

„Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ wird im Laufe des Winters für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

