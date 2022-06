Die Sims 4: Die Werwölfe zeigen sich im neuen Trailer!

Eigentlich werden die Sims mit dem neuen Gameplay-Pack ja nun schon seit ein paar Tagen von den dicht behaarten Werwölfen heimgesucht. Doch mit einem neuen Trailer wollte man die mondanbetenden Biester noch einmal ins Rampenlicht rücken und die aktuelle Erweiterung in ihrem vollen Umfang präsentieren.

In dem zweieinhalb-minütigen Video zeigen sich die mystischen Monster von ihrer haarigsten Seite, schließen sich in Rudeln zusammen und wollen sich gegenseitig an die Kehle. Was euch im Werwolf-Gameplay-Pack noch so erwartet, verrät der Trailer.

Die Sims 4: Mondparty mit den Werwölfen

Der ist passend zum Thema schön schaurig inszeniert: Zu Beginn scheinen noch nicht alle Sims die merkwürdigen Vorfälle mitbekommen zu haben und wundern sich, welche gruseligen Schatten ihnen in den Büschen auflauern. Denn die Werwölfe stehen schon mit sabbernden Mäulern bereit.

Natürlich nicht, um die Sims aufzufressen! Aber so ein bisschen anknabbern und in einen Werwolf verwandeln? Das ist mit dem neuen Gameplay-Pack sicher keine Seltenheit mehr. Schließlich habt ihr die Wahl, wie ihr eure Sims zu Werwölfen machen wollt!

Hat sich die bestialische Verwandlung erst einmal vollzogen, gibt es aber noch jede Menge anderes zu tun. Ihr müsst euch beispielsweise entscheiden, ob ihr eher als einsamer Wolf durch die Nacht streift oder doch lieber im Rudel jagt. Mit Moonwood Mill erwartet euch außerdem eine mysteriöse Siedlung und wenn ihr mehr über Werwölfe, Vampire und andere fantastische Wesen lernen wollt, könnt ihr eure Sims zu den einschlägigen Büchern greifen lassen.

Das Werwölfe-Gameplay-Pack für „Die Sims 4“ ist seit dem 16. Juni auf der PlayStation 4, der Xbox One sowie dem PC erhältlich. Die Heimsuchung durch die Mondbiester kostet euch 19,99 Euro, EA Play-Kunden sparen immerhin 10%.

