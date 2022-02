In den vergangenen Tagen sorgte die Entscheidung, das "Hochzeitsgeschichten-Pack" zu "Die Sims 4" nicht in Russland zu veröffentlichen, für reichlich Gesprächsstoff. Wie EA bekannt gab, entschloss man sich nun dazu, den DLC doch in Russland zu veröffentlicht. Auch als Zeichen gegen Homophobie.

In der vergangenen Woche kündigte Electronic Arts mit dem „Hochzeitsgeschichten-Pack“ den nächsten umfangreichen DLC zur Lebens-Simulation „Die Sims 4“ an.

Für Kontroversen sorgte dabei die Entscheidung, den DLC nicht in Russland zu veröffentlichen. Als Grund wurde die Geschichte des gleichgeschlechtlichen Paares Cam und Dom genannt, die in dieser Form nicht „in allen Ländern erzählt werden kann“. Die Geschichte von Cam und Dom zurückzuhalten, hätte laut den verantwortlichen Entwicklern bedeutet, „die eigenen Werte zu verraten“. Ob es in der Tat zu Problemen mit den russischen Behörden kam oder ob die Entscheidung gegen eine Veröffentlichung in Russland im Voraus getroffen wurde, wurde in der Ankündigung der letzten Woche nicht verraten.

DLC erscheint in einer unangepassten Form in Russland

Gegen vermeintliche Einschränkungen durch die russischen Behörden spricht die Tatsache, dass sich Electronic Arts und die Entwickler hinter der „Die Sims“-Reihe nach den Diskussionen der vergangenen Tage nun doch dazu entschlossen haben, das „Hochzeitsgeschichten-Pack“ in Russland zu veröffentlichen – in einer unangepassten Fassung, wie es heißt. Aufgrund der nun doch bestätigten Veröffentlichung in Russland wird sich der Release des DLCs auch hierzulande auf den 23. Februar 2022 verschieben.

„Liebe ist Liebe, und die Die Sims-Community wird auch weiterhin ein sicherer Ort für alle sein, die sich eine Welt wünschen, in der genau das für alle Realität ist. Wir sind dankbar für die Unterstützung unseres Teams und unserer Werte, auch wenn es manchmal schwierig ist. Danke, dass ihr Teil von Die Sims seid“, so die Entwickler weiter. Das komplette Statement zu diesem Thema findet ihr auf der offiziellen Website.

„Die Sims 4“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.

Quelle: Electronic Arts

