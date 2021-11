Die Sims 4: Blühende Räume-Set und Szenarien angekündigt

Electronic Arts und Maxis haben für „Die Sims 4“ weitere Inhalte angekündigt, darunter das „Blühende Räume“-Set und ein kostenloses Update mit neuen Gameplay-Features.

Das bietet das „Blühende Räume“-Set

Das neue Download-Pack gibt euch die Möglichkeit, eure Zimmer mit Grün zu schmücken. In diesem Zusammenhang sollen die Sims dazu inspiriert werden, sich die Natur mit Pflanzen in die eigenen vier Wände zu holen.

„Spieler können die beruhigende Atmosphäre des sie umgebenden Wachstums genießen, das mit blättrigen Details und natürlicher Schönheit normale Haushaltsgegenstände in lebende Dekorationen verwandelt. Mit Topf- und Hängepflanzen kann jeder Raum zu einem grünen Paradies werden und den Sims das Gefühl verleihen, in einem Gewächshaus zu leben“, so die Macher in der heutigen Pressemeldung.

Das „Blühende Räume“-Set erscheint am 9. November 2021 für PC und Mac über Origin und Steam sowie für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Die Sims 4 mit Szenarien

Bereits veröffentlicht wurde ein kostenloses Basisspiel-Update, das auf allen Plattformen für „Die Sims 4“ zur Verfügung steht. Damit wurden die sogenannten „Szenarien“ hinzufügt.

Szenarien sind zielbasierte Geschichten im Spiel, bei denen eure Entscheidungen den Ausgang beeinflussen. Das heutige Update führt die Herausforderungsszenarien „Nach der Trennung auf der Suche nach Liebe“ und „Kohle scheffeln“ ein. Hinzu kommt das zeitlich begrenzte Szenario „Zu viele Kleinkinder“, das vom 3. bis 6. November 2021 verfügbar gemacht wird.

Weitere Meldungen zu Die Sims 4.