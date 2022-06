TMNT Shredder’s Revenge: Post-Launch-DLC denkbar? Das sagen die Entwickler

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von Dotemu und Tribute Games den kooperativen Brawler „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ für die Konsolen und den PC.

Nachdem das Feedback der Kritiker und der Spieler beziehungsweise Spielerinnen sehr positiv ausfiel, stellten sich die Verantwortlichen hinter „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ der Frage nach möglichen Post-Launch-Inhalten. Wie Cyrille Imbert, der CEO von Dotemu, kurz und knapp anmerkte, sind derzeit keine Download-Inhalte zum Beat’em Up geplant.

Allerdings hielt sich Imbert eine kleine Hintertür offen und wies darauf hin, dass man niemals nie sagen sollte. Ob und in welcher Form doch noch DLCs erscheinen könnten, sei in erster Linie von den Verkaufszahlen und der Nachfrage abhängig.

Darum wurde auf alternative Outfits verzichtet

Womit wir definitiv nicht rechnen sollten, sind alternative Outfits für die spielbaren Helden. In der Begründung führte Tribute Games‘ Narrative-Designer Yannick Belzil aus: „An alternative Kostüme wurde während der Produktion wirklich nicht gedacht, weil wir sehr stolz auf unsere Animationen sind und die Animationen sehr detailliert und voller Charakter sind. Sie sind wirklich mit winzigen Details animiert, was bedeutet, dass es wirklich lange dauert, sie zu entwerfen.“

„Ich dachte immer, es wäre cool, wenn die Turtles Trenchcoats und Hüte tragen könnten, so wie sie inkognito in den alten Cartoons waren. Aber auch das würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Besonders bei unseren Animatoren. Sie möchten zum Beispiel, dass der Trenchcoat fließend ist und Sie möchten, dass er dynamisch ist.“

Weitere Meldungen zu TMNT: Shredder’s Revenge:

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität sind die Oldschool-Keilereien zudem auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S spielbar.

Quelle: Xbox Expansion Pass

Weitere Meldungen zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren