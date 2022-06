TMNT Shredder’s Revenge: Releasetermin und Rückkehr eines alten Bekannten bestätigt – Trailer

Nachdem der Releasetermin von "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" in den vergangenen Tagen gleich mehrfach durchsickerte, wurde dieser nun auch von offizieller Seite bestätigt. Darüber hinaus wurde ein frischer Trailer zum Beat'em Up veröffentlicht, in dem ein alter Bekannter sein Comeback feiert.

In den vergangenen Tagen tauchte der Releasetermin von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ bereits in verschiedenen Stores auf.

Daher war die heutige Ankündigung, dass das Beat’em Up ab dem 16. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie Nintendos Switch erhältlich sein wird, nur noch Formsache. Ebenfalls wenig überraschend: Da die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen unterstützt wird, könnt ihr den Titel natürlich auch auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S spielen.

Neu ist lediglich die Ankündigung, dass „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ pünktlich zum Launch über den Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Ein alter Bekannter feiert sein Comeback

Wie wir bereits wissen, könnt ihr in „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ neben den vier Turtles Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael zudem Meister Splinter und die Reporterin April O’Neil spielen. Mit dem heute veröffentlichten Trailer wurde zudem die Rückkehr eines alten Bekannten bestätigt, der ebenfalls in Form eines spielbaren Charakters enthalten sein wird: Casey Jones, der mit seinem Eishockeyschläger kräftig austeilen kann.

„“Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge verschmilzt Elemente des klassischen Zeichentrickfilms, der Spiele und des Spielzeugs zu einer ultimativen Feier der geliebten Helden“, so Tribute Games-Mitbegründer Jean-Francois Major. „Dieses Spiel ist sowohl eine Hommage an eine unglaubliche Ära von TMNT als auch an die spektakuläre Community, die diese Phase der Serie durch ihre Liebe zu den klassischen TMNT immer am Leben erhalten hat.

