Story of Seasons – Pioneers of Olive Town: Termin der Life-Sim steht fest

Story of Seasons - Pioneers of Olive Town:

Die Life-Sim "Story of Seasons: Pioneers of Olive Town" hat einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Allzu lange wird man auch nicht mehr auf die Veröffentlichung warten müssen.

Die verantwortlichen Publisher XSEED Games und Marvelous Europe haben einen offiziellen Erscheinungstermin für die PlayStation 4-Version von „Story of Seasons: Pioneers of Olive Town“ bekanntgegeben. Die Life-Sim wird in Europa am 29. Juli 2022 sowohl in einer physischen als auch einer digitalen Version in den Handel kommen. Der Preis wird bei 39,99 Euro liegen.

Freundschaften und Liebe in Olive Town

Die physische Fassung kann sowohl im XSEED Games Store als auch bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Dahingegen wird die digitale Version in der ersten Verkaufswoche mit einem 10-prozentigen Rabatt erhältlich sein. Ein Erweiterungspass wird ebenfalls separat zum Preis von 14,99 Euro zum Kauf bereitstehen. Er beinhaltet neue Gebiete außerhalb von Olive Town, zurückkehrende Freunde aus vergangenen Spielen sowie neue Outfits.

In „Story of Seasons: Pioneers of Olive Town“ kann man sich ein gemütliches Leben in Olive Town aufbauen, indem man Großvaters Farm wieder zum Leben erweckt. Eine ungezähmte Wildnis wartet nur darauf, dass ihr sie nach euren Wünschen anpasst und erkundet. Ihr werdet auch auf Gärten stoßen, in denen sich die Jahreszeiten nie verändern. Eine Insel im Himmel sowie ein wütender Vulkan werden ebenfalls für Erkundungen bereitstehen.

Mehr zum Thema: Das Farming-Adventure erscheint im Sommer im Westen

Des Weiteren wird man sich einmal mehr mit den Stadtbewohnern anfreunden und auch die eine oder andere Romanze eingehen können. Die Stadt wird mit der Zeit auch wachsen, sodass man im Fotomodus auch einige schöne Schnappschüsse machen kann.

Weitere Meldungen zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren