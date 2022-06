Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.5.3 mit diversen Bugfixes und Optimierungen steht bereit

Wie Ubisoft bekannt gab, steht auf allen Plattformen ab sofort ein neues Update zum Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed: Valhalla“ bereit, das den Titel auf die Version 1.53 hebt.

Dem offiziellen Changelog lässt sich entnehmen, dass unter anderem diverse Fehler behoben wurden, die in der Kampagne und in den Ingame-Events auftreten konnten. Der Vergangenheit gehört beispielsweise der Bug an, der im Rahmen von „Gift to the God“ dazu führen konnte, dass Brudd außerhalb der Karte stecken bleibt. Auch verschwinden der Quest-Marker und das Ziel nicht mehr, wenn das Hauptmenü geöffnet wird, während die letzte Dialogszene mit Brudd beginnt.

Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen betreffen die Meisterherausforderungen oder die Benutzeroberfläche. Alle weiteren Details zum Patch 1.5.3 sowie den ausführlichen Changelog zum Update findet ihr hier.

Finale Inhalte befinden sich in der Entwicklung

Wie Ubisoft Mitte des Monats bekannt gab, befinden sich derzeit die letzten Inhalte zu „Assassin’s Creed: Valhalla“ in Arbeit. Darunter der „Forgotten Saga“ genannte Rogue-Lite-Modus, der im Sommer in Form eines kostenlosen Updates veröffentlicht und euch in die Totenwelt Niflheim verfrachten wird. Dort tretet ihr gegen immer stärker werdende Gegnerhorden an und schaltet auf diesem Wege exklusive Belohnungen frei.

Darüber hinaus wird an einem Story-DLC gearbeitet, der zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen und die Geschichte von „Assassin’s Creed: Valhalla“ zu einem spannenden Finale führen wird. Näher ins Detail gingen die Verantwortlichen von Ubisoft hier allerdings nicht.

„Assassin’s Creed: Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

