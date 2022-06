Proletariat: Blizzard Entertainment übernimmt Spellbreak-Macher

Der „Spellbreak“-Entwickler Proletariat wurde von Blizzard Entertainment übernommen. Die finanziellen Rahmenbedingungen blieben im Verborgenen. Fest steht aber, dass der Entwickler als voll integrierter Teil von Blizzard an „World of Warcraft“ arbeiten soll.

John Hight, der General Manager von „World of Warcraft“, betonte in diesem Zusammenhang, dass einiges von dem, was im übernommenen Studio entsteht, in der Erweiterung „Dragonflight“ zu sehen sein wird. Sie wird später in diesem Jahr für „World of Warcraft“ veröffentlicht.

Spellbreak wird eingestellt

Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment, betonte: „Ein großer Teil der Fürsorge für unsere Teams besteht darin, sicherzustellen, dass wir die Ressourcen haben, um Erlebnisse zu produzieren, die unsere Communitys lieben werden, während wir unseren Teams Raum geben, noch mehr kreative Möglichkeiten innerhalb ihrer Projekte zu erforschen. Proletariat passt perfekt zu Blizzards Mission, unseren Spielern immer häufiger qualitativ hochwertige Inhalte zu bieten.“

Die Übernahme durch Blizzard Entertainment geht mit der Einstellung von „Spellbreak“ einher. Seth Sivak, CEO von Proletariat, erklärte in diesem Zusammenhang: „Spellbreak war ein großer Erfolg. Und wir hatten das Gefühl, dass wir im Battle-Royale-Genre etwas wirklich Neues geschaffen haben.“

Allerdings gebe es eine Menge Konkurrenz in diesem Bereich, in dem Entwickler mit einigen der größten Spiele der Welt konkurrieren müssen. Proletariat konnte laut der eigenen Aussage nicht das nötige Momentum erreichen, um es weiter auszubauen.

Die Server von „Spellbreak“ werden im kommenden Jahr heruntergefahren, was von vielen Spielern negativ aufgenommen wird. Immerhin gilt der Titel als eines der besseren Battle Royale-Spiele mit einer ausgewogenen Balance. Zum Release im Jahr 2020 kam „Spellbreak“ auf einen Metascore von 79 auf dem PC und 72 auf der PS4. Der User-Score liegt darüber.

„Allen Spellbreak-Fans auf der ganzen Welt danken wir für die Unterstützung und das Engagement, die das Spiel und die Community so besonders gemacht haben“, so die Macher im offiziellen Statement.

