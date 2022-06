Arcade Paradise: Der Releasetermin und ein Trailer zum Arcade-Management-Simulator

Heute zeigt sich die Arcade-Management-Simulation "Arcade Paradise" nicht nur in einem frisch veröffentlichten Trailer. Darüber hinaus wurde auch der finale Releasetermin des Indie-Titels bekannt gegeben. Los geht es bereits in ein paar Wochen.

Ende März stellte der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Wired Production verschiedene neue Titel für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 vor.

Darunter befand sich auch der Arcade-Management-Simulator „Arcade Paradise“, der sich heute in einem neuen Trailer zeigt. Passend dazu wurde bekannt gegeben, dass „Arcade Paradise“ ab dem 11. August 2022 für die PlayStation-Systeme erhältlich sein wird. In dem Retro-Abenteuer übernehmt ihr die Kontrolle über den 19-jährigen Studienabbrecher Ashley.

Euer Vater, gespielt von Doug Cockle (ihr kennt ihn vielleicht als Geralt aus der “ The Witcher“-Serie), hat euch die Aufgabe übertragen, die alltäglichen Geschäfte des Waschsalons der Familie, King Wash, zu leiten. Interessant wird das Ganze für euch, als ihr feststellt, dass die alten Arcade-Maschinen, die in den Hinterzimmern des Waschsalons warten, mehr Business-Potenzial mit sich bringen als alle Waschmaschinen eures Vaters zusammen.

35 komplett spielbare Arcade-Titel enthalten

„Ashley dreht kreativ auf und ihr macht euch mit auf eine Reise, in der ihr vom anstrengenden Sackgassenjob zum Arcaden-König expandiert und erlebt, wie es wäre, eure eigene Spielhalle zu betreiben“, so die Entwickler weiter. Unter dem Strich umfasst „Arcade Paradise“ nicht weniger als 35 Arcade-Titel, die komplett spielbar sind – mitsamt ihrer eigenen Steuerung, Geschichten, Missionen und HighScores.

„Ob es darum geht, die verstopfte Toilette zu reparieren, Kaugummis vom Boden zu pulen, die Wäsche zu machen oder Müll aufzuheben – all das haben wir als Minispiele implementiert, die euch Profite bringen, die ihr wieder in die Spielhalle stecken könnt. In Arcade Paradise müsst ihr nämlich gleichzeitig die Wäscherei und die Spielhalle betreuen – und ihr müsst beide Seiten spielen, um maximale Gewinne zu erzielen. Das wird sicher nicht einfach, aber hoffentlich trotzdem wirklich gut“, heißt es zur spielerischen Umsetzung des Titels.

Weitere Details zum ungewöhnlichen Simulator wurden auf dem offiziellen PlayStation Blog für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Arcade Paradise.

