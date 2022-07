Valkyrie Elysium: Release-Termin angekündigt und neuer Trailer

Das Action-Rollenspiel „Valkyrie Elysium“ wird am 29. September 2022 für PS5 und PS4 auf den Markt gebracht, wie Square Enix heute nach vorangegangenen Gerüchten bekanntgab. Ebenfalls können PC-Spieler in das neue Abenteuer einsteigen. Der Launch auf Steam erfolgt am 11. November 2022.

„Valkyrie Elysium“ kann in zwei Editions vorbestellt werden. Dabei handelt es sich einerseits um die Standardversion für 69,99 Euro, die sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 in der jeweils optimalen Fassung gespielt werden kann. Vorbesteller erhalten die Walkürenausrüstung „Alscir: Schwert des Gottes des Lichts“ als Bonus. Sie wird „eventuell später separat zum Verkauf stehen“.

Inhalte der Deluxe Edition

Spieler, die etwas mehr ausgeben möchten, können zur Digital Deluxe Edition greifen, die ebenfalls einen Zugriff auf die PS4- und PS5-Versionen gewährt, sodass bei einem Wechsel der Konsole keine Upgrade-Gebühren fällig werden. Die erweiterte Fassung schlägt im PlayStation Store mit 84,99 Euro zu Buche.

Zur Ausstattung der Deluxe Edition von „Valkyrie Elysium“ gehören die Walkürenausrüstung „Svartaljr: Schwert der Göttin der Unterwelt“ und eine Version von „Valkyrie Progile: Lenneth“ in der englischen Version. Es ist ein Port der PSP-Version.

Auch im Fall der Deluxe Edition werden Vorbesteller mit der Walkürenausrüstung „Alscir: Schwert des Gottes des Lichts“ belohnt. Zudem bietet die Digital Deluxe Edition 72 Stunden Vorabzugriff vor der regulären Spielveröffentlichung.

Im unten eingebundenen Trailer, der ebenfalls Teil des gestrigen Leaks war, werden Einblicke in das Spiel gewährt. Verschiedene Charaktere stellen sich vor und es wird mehr Licht auf die zentrale Prämisse des Spiels geworfen: Es ist der Kampf zur Verteidigung einer Welt, die von Ragnarök bedroht wird.

Zudem werden im Video zu „Valkyrie Elysium“ viele der rasanten und flüssigen Kampfhandlungen gezeigt. Was das Gameplay, die Grafik und den Feinschliff angeht, macht das Spiel einen durchaus besseren Eindruck als der Ankündigungstrailer Anfang des Jahres. Nachfolgend könnt ihr euch den Clip anschauen:

