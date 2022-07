Yu-Gi-Oh!: Industrie und Weggefährten trauern um den verstorbenen Kazuki Takahashi

Vor zwei Tagen erreichte uns die Nachricht vom Tode des „Yu-Gi-Oh!“-Schöpfers Kazuki Takahashi, der im Alter von 60 Jahren verstarb. Mit seinem Manga-Hit bereicherte und prägte er die Jugend von Millionen Fans weltweit. Nun nehmen sowohl Konami, die neben dem offiziellen Kartenspiel ebenfalls die Videospiele des Franchise verantworten, als auch langjährige Weggefährten Abschied vom Manga-Künstler (via Anime News Network).

Konami, Anime-Macher und Weggefährten gedenken Kazuki Takahashi

Unter anderem äußerte sich Mangaka George Morikawa („Hajime no Ippo“) auf Twitter zum Tode seines Freundes Kazuo (Takahashis Geburtsname): „Wir waren eng befreundet, weil unsere [Manga-]Debüts nahe beieinander lagen und wir denselben Herausgeber hatten. Wir waren auch Mahjong-Freunde.“ Ihr letztes Gespräch habe bereits Jahre zurück gelegen. Damals habe Takahashi seinen Freund Morikawa gefragt, ob sie in Zukunft noch einmal zusammen Mahjong spielen würden. Morikawa schließt mit: „Ich schätze, du warst wirklich der König der Spiele.“

Auch die Verantwortlichen von Konami bekundeten auf Twitter ihre Anteilnahme und schrieben in einem kurzen Statement, sie seien „schockiert und traurig über das plötzliche Ableben von Herrn Kazuki Takahashi. Wir sind zutiefst dankbar für das wunderbare „Yu-Gi-Oh!“-Universum, das er geschaffen hat, und unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seinen Freunden und seiner Familie. Gemeinsam mit seinen zahllosen Fans versprechen wir, das „Yu-Gi-Oh!“-Erbe mit all der Liebe und Sorgfalt weiterzuführen, die es verdient.“ Konami veröffentlicht sowohl „Yu-Gi-Oh!“-Games als auch das offizielle Kartenspiel des Franchise.

Mit Takahiro Kagami, der als Chief Animation Director etwa am Anime-Kinofilm „Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time“ mitwirkte, meldete sich bei Twitter auch jemand zu Wort, der in der Vergangenheit mit Kazuku Takahasi an verschiedenen Projekten arbeitete: „Plötzlich habe ich das Gefühl, von einem Teil von mir selbst getrennt worden zu sein. Ich glaube, dass die Existenz von „Yu-Gi-Oh!“ und Kazuki Takahashi mit mir verschmolzen ist. Vielen Dank, Kazuki Takahashi-sensei.“ Noch letztes Jahr habe Kagami mit dem Manga-Künstler gesprochen und erinnert sich an Takahashis positive Art. Wie schon beim Start des Anime-Kinofilms „Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions“ habe er sich durch die Worte des Schöpfers der Marke ermutigt gefühlt.

Der US-amerikanische Synchronsprecher Eric Stuart, der in der englischen Version der Anime-Serie dem Charakter Seto Kaiba seine Stimme leiht, verriet derweil auf Facebook eine Anekdote von einem Treffen mit dem „Yu-Gi-Oh!“-Erfinder. Stuart und sein Kollege Dan (englische Stimme von Yugi/Atem) erfuhren auf einer Veranstaltung, dass Takahashi sie gerne treffen wollte. Nach einem kurzen Gespräch fragte Stuart einen Übersetzer, ob der Mangaka Lust hätte, mit den beiden Synchronsprechern ein besonderes Foto zu machen: „Die Augen des Übersetzers wurden ganz groß und er sprach leise mit Sensei. Der lächelte und sagte YES!“

Zuletzt meldete sich des Weiteren das Shonen Jump-Magazin, in dem der „Yu-Gi-Oh!“-Manga von 1996 bis 2004 veröffentlicht wurde, auf Twitter zu Wort. Die Verantwortlichen schreiben in einem Nachwort, es sei ihr Privileg gewesen, „seit 20 Jahren der Verleger von Kazuki Takahashi-sensei zu sein. Wir und seine vielen Fans sind zutiefst betrübt über diese Nachricht und werden seinen unbeugsamen Geist, seine Energie und sein Engagement für das Geschichtenerzählen vermissen. Sein Vermächtnis und sein Einfluss auf Yu-Gi-Oh! werden für immer bestehen bleiben.“

Mit dem Carlsen Verlag äußerte sich übrigens ebenso ein deutsches Verlagshaus zum plötzlichen Tode von Kazuki Takahashis. Das Unternehmen veröffentlicht hierzulande den „Yu-Gi-Oh!“-Manga. In der kurzen Twitter-Mittelung heißt es: „Wir sind tief erschüttert über den plötzlichen Tod von Kazuki Takahashi. Der Mangaka […] beeindruckte uns nicht nur mit seiner Kunst, wir erlebten ihn auch als wunderbaren Menschen. Ruhe in Frieden, Takahashi-sensei.“

