Limbo: Jetzt könnt ihr den Indie-Hit für nur 2,24 Euro nachholen

Mit „Limbo“ erschien vor nunmehr sieben Jahren ein kleines Indie-Game, das sich schnell einen Ruf als Geheimtipp erarbeiten konnte. Das liegt neben seiner überraschend packenden sowie vielschichtigen Geschichte auch an seinem unverkennbaren Look. Heute möchten wir euch den Titel besonders ans Herz, denn aktuell ist das Spiel im PlayStation Store für gerade einmal 2,24 Euro (-75%) zu haben. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Limbo ist ein unvergleichliches Erlebnis

Doch für all jene unter euch, die den Indie-Hit des kleinen spanischen Entwicklerstudios Playdead ApS bisher verpasst haben sollten, fassen wir die Story des Games zunächst noch einmal kurz zusammen: Ihr übernehmt die Kontrolle über einen Jungen, der sich auf die Suche nach seiner Schwester begibt. Ihr Schicksal ist ungewiss und letztendlich landet er auf seiner Reise im sogenannten Limbo – einem mysteriösen und unheilvollen Ort.

Das Action-Adventure erzählt euch seine Geschichte rein visuell; es gibt also keinerlei Dialoge. Das mag zunächst etwas ungewohnt wirken, doch damit beeinflusste das Spiel mehrere nachfolgende Werke. Doch ganz ehrlich: Die Story entfaltet ihre Wirkung auch ohne viele Worte und das Finale bietet viel Interpretationsfreiraum. Es ist ein unvergleichliches Erlebnis, das euch so schnell nicht mehr loslassen wird, wenn ihr euch darauf einlasst.

Dass diese Spielerfahrung noch so lange nachwirkt, liegt unter anderem am auch heute noch einzigartigen Schwarz-Weiß-Stil sowie einem ähnlich minimalistischen Sounddesign. Insbesondere die Umgebungsgeräusche werden perfekt eingesetzt, um eine unheilvolle Atmosphäre zu erzeugen. Unheilvoll auch deshalb, da „Limbo“ ein überraschend grausames Spielerlebnis sein kann, wenn ihr während der Sprung- und Rätseleinlagen zu unvorsichtig sein solltet. Es dürfte öfter passieren, dass eure Spielfigur im Laufe seines Abenteuer enthauptet, ertränkt oder gar gepfählt wird.

Weitere interessante PlayStation Store-Angebote:

Zugegeben, es gibt den einen oder anderen Punkt, in dem die Indie-Perle nicht so gut gealtert ist. Es gibt beispielsweise, vor allem bei den teils absolut genialen Rätseln, einige Trial-and-Error-Passagen, also Abschnitte, in denen ihr wiederholt sterben werdet, ehe ihr sie wirklich durchschaut habt. Doch lasst euch davon nicht abschrecken, denn die Stärken des Titels überwiegen klar seine Schwächen.

Auch sieben Jahre später hat „Limbo“ nichts von seinem morbiden Charme und seiner Faszination eingebüßt. Es ist ein intelligentes Stück Videospielkunst, das euch mit seiner nahezu perfekten Inszenierung in seinen Bann ziehen und auch über seine recht knappe Spielzeit von gut vier Stunden hinaus so schnell nicht mehr loslassen wird. Falls ihr dieses Indie-Juwel bis heute nicht gespielt habt, ist nun die Chance, dieses einzigartige Erlebnis nachzuholen. Es lohnt sich.

Habt ihr „Limbo“ bereits gespielt oder wollt ihr den Indie-Hit nun nachholen?

