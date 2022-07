Clash Artifacts of Chaos: Das Action-RPG verschiebt sich auf 2023 – Spielszenen im neuen Trailer

Mit „Clash: Artifacts of Chaos“ kündigte der Publisher Nacon im vergangenen Sommer ein neues Action-Rollenspiel an, das derzeit bei den Entwicklern der Ace Studios entsteht und vor allem mit seinem ungewöhnlichen Look auf sich aufmerksam machte.

Nachdem bisher von einer Veröffentlichung im November dieses Jahres gesprochen wurde, räumten die Verantwortlichen von Nacon in einer aktuellen Mitteilung ein, dass „Clash: Artifacts of Chaos“ noch etwas mehr Zeit benötigt und daher nicht vor 2023 erscheinen wird. Als kleines Trostpflaster wurde ein neuer Gameplay-Trailer mit frischen Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel zur Verfügung gestellt, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Die Suche nach den Artefakten des Chaos

In „Clash: Artifacts of Chaos“ schlüpft ihr in die Rolle des mächtigen Kriegers und Einzelgängers Pseudo, der seinem eigenen Weg folgt und eines Tages in die Suche nach den Artefakten des Chaos hineingezogen wird. Eines schicksalsträchtigen Tages beginnt Pseudo damit, die Welt von Zenozoik zu bereisen, um die Artefakte des Chaos zu sichern und den durchtriebenen Plänen einer finsteren Macht einen Strich durch die Rechnung zu machen.

In der Welt von Zenozoik sind deine Fäuste laut Entwicklerangaben deine wichtigste Waffe. „Angreifen, ausweichen, betäuben, blocken, eine Abwehr kontern, um eine Spezial-Attacke auszuführen, in die Egoperspektive wechseln, um einzigartige Techniken anzuwenden: hole dir den Sieg und vermeide Fehler, die tödlich enden könnten – jedes Mal liegt dein Schicksal in deiner Hand“, heißt es von offizieller Seite.

„Clash: Artifacts of Chaos“ erscheint am 9. Februar 2023 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

