Netflix: Kommt eine Übernahme durch Microsoft?

Wandert nach Activision Blizzard der Streaming-Gigant Netflix in den Besitz von Microsoft? Eine Analystin findet die neuste Partnerschaft zwischen den Unternehmen sehr verdächtig und spricht von einer "versteckten Agenda".

Nachdem Abos jahrelang an Relevanz zunahmen und Anbieter wie Netflix von Jahr zu Jahr neue Rekordzahlen vorweisen konnten, scheint das Ende des Wachstums vorerst erreicht zu sein.

Netflix möchte mit einer günstigeren und durch Werbung finanzierten Version auf die sinkenden Kundenzahlen und den implodierenden Aktienkurs des Unternehmens reagieren. Als Partner wurde Microsoft auserkoren, wie in dieser Woche angekündigt wurden.

Analysten sehen in diesem Werbedeal allerdings mehr als nur eine simple Partnerschaft. So kam die Vermutung auf, dass Netflix ganz bewusst in die Nähe von Microsoft rücken möchte, um Möglichkeiten für eine Übernahme zu schaffen.

„Es könnte sein, dass Netflix nach einem Ausweg sucht“, so Laura Martin, leitende Analystin bei Needham, am Donnerstag gegenüber Yahoo Finance Live. Laut ihrer Einschätzung könnte der Streaming-Riese langfristig versuchen, von Microsoft übernommen zu werden.

Netflix verfolgt „versteckte Agenda“

Entsprechend sei die Entscheidung, Microsoft als Partner für die mit Werbung bestückte Version von Netflix ins Boot zu holen, womöglich mit einer „versteckten Agenda“ verbunden. Kein anderes Unternehmen, mit dem Netflix eine Partnerschaft hätte eingehen können, sei in der Lage, einen 100-Milliarden-Dollar-Kauf zu tätigen. Bei dieser Einschätzung verwies die Analystin auf finanzielle Einschränkungen oder regulatorische Probleme.

Laut Martin ist Microsoft als Werbepartner für sich allein betrachtet eine fragwürdige Entscheidung, da die Redmonder über keine Erfahrung im Bereich der Werbetechnologie für Dritte verfügen. „Netflix versucht, sich Microsoft anzunähern, in der Hoffnung, dass Microsoft, nachdem es die Übernahme von Activision verdaut hat, als nächstes Netflix kauft“, so die Analystin in der möglichen Erklärung.

Erwartet wird, dass Netflix im dritten Quartal 2023 mit einem werbefinanzierten Angebot durchstarten wird. Reed Hastings, der Gründer und Co-Chef von Netflix, hatte im April davon gesprochen, die Werbe-Version „in ein bis zwei Jahren auf die Reihe zu bekommen“. Amazon ist an dieser Stelle etwas schneller und möchte ein solches Produkt schon in diesem Jahr vermarkten.

Weitere Meldungen zu Netflix:

Ob Microsoft tatsächlich ein Interesse daran hat, in den Besitz von Netflix zu kommen, ist offen. Zunächst muss das Unternehmen die Übernahme von Activision Blizzard abschließen, die sich die Redmonder knapp 70 Milliarden Dollar kosten lassen.

Die Börse reagierte am gestrigen Freitag recht verhalten auf die neuen Ankündigungen und Spekulationen. Der Netflix-Kurs stieg von rund 174 Euro auf knapp über 180 Euro. Ende des vergangenen Jahres waren es zeitweise rund 600 Euro pro Aktie.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Netflix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren